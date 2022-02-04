Ушел из жизни Изяслав Борисович Пешков -
4 февраля 2022, 15:45
Рубрика: Мероприятия
Метки: ЭНЕРГЕТИКА 2022, ВЫСТАВКА-ФОРУМ
Отрасль: Электротехника Электроэнергетика Кабельная промышленность Машиностроение
Источник: Экспо-Волга
Выставка состоится с 16 по 18 февраля 2022 года в выставочной компании «Экспо-Волга», г. Самара, ул. Мичурина, 23-а.
«Энергетика 2022» – крупнейший многоотраслевой выставочный проект Поволжского региона. Он направлен на организацию эффективного взаимодействия между представителями бизнеса, государственных органов и науки с целью заключения новых партнерских соглашений, получения заказов и подрядов.
Проект проводится при официальной поддержке Правительства Самарской области, Министерства энергетики Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Самарской области, Союза машиностроителей России, Российского союза промышленников и предпринимателей.
Тематические разделы выставки:
Энергетическое машиностроение
Электротехническое оборудование
Системы электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения
Газогорелочные устройства
Альтернативная энергетика и энергоэффективные технологии и устройства
Оборудование для жилищно-коммунального хозяйства
Энергоаудит. Энергоменеджмент
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