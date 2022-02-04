Выставка состоится с 16 по 18 февраля 2022 года в выставочной компании «Экспо-Волга», г. Самара, ул. Мичурина, 23-а.

«Энергетика 2022» – крупнейший многоотраслевой выставочный проект Поволжского региона. Он направлен на организацию эффективного взаимодействия между представителями бизнеса, государственных органов и науки с целью заключения новых партнерских соглашений, получения заказов и подрядов.

Проект проводится при официальной поддержке Правительства Самарской области, Министерства энергетики Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Самарской области, Союза машиностроителей России, Российского союза промышленников и предпринимателей.

Тематические разделы выставки:

Энергетическое машиностроение

котлы, котельное и вспомогательное оборудование

турбины и вспомогательное оборудование

электрогенераторы, дизель-генераторы,

теплообменные аппараты

компрессоры, насосное оборудование

промышленная вентиляция

Электротехническое оборудование

преобразователи, трансформаторы, трансформаторные подстанции

высоковольтное оборудование

оборудование для линий электропередачи и кабельных линий

кабели, провода, соединительная арматура

распределительные устройства, электрощитовое оборудование

низковольтное оборудование электродвигатели, электрогенераторы, электроприводы

средства защиты электроустановок

электроустановочные и электромонтажные изделия

силовая электроника

светотехника

электроизоляционные изделия

электроинструмент

Системы электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения

трубопроводы

соединительная, запорная арматура, регуляторы, редукторы

Газогорелочные устройства

устройства контроля, измерения и учета

современные материалы и изделия

Котельное оборудование для теплосетей

Устройства измерения и учета

Возобновляемые источники энергии

Альтернативная энергетика и энергоэффективные технологии и устройства

Ветрогенераторы

Солнечные панели

Тепловые насосы

Энергоэффективные стройматериалы

Оборудование для жилищно-коммунального хозяйства

Автоматизированные системы управления технологическими процессами

Потребительские цифровые сервисы

Системы и средства измерения и контроля

Энергоэффективные и энергосберегающие материалы, технологии и оборудование

Энергоаудит. Энергоменеджмент