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28-я специализированная выставка-форум "Энергетика 2022" состоится с 16 по 18 февраля в Самаре

Выставка состоится с 16 по 18 февраля 2022 года в выставочной компании «Экспо-Волга», г. Самара, ул. Мичурина, 23-а.

«Энергетика 2022» – крупнейший многоотраслевой выставочный проект Поволжского региона. Он  направлен на организацию эффективного взаимодействия между представителями бизнеса, государственных органов и науки с целью заключения новых партнерских соглашений, получения  заказов и подрядов.

Проект проводится при официальной поддержке Правительства Самарской области, Министерства  энергетики Российской  Федерации, Министерства промышленности и торговли Самарской области, Союза машиностроителей России, Российского союза  промышленников и  предпринимателей.

Тематические разделы выставки:

Энергетическое машиностроение

  • котлы, котельное и  вспомогательное оборудование
  • турбины и вспомогательное  оборудование
  • электрогенераторы, дизель-генераторы,
  • теплообменные аппараты
  • компрессоры, насосное оборудование
  • промышленная вентиляция

Электротехническое оборудование

  • преобразователи, трансформаторы,  трансформаторные подстанции
  • высоковольтное оборудование
  • оборудование для линий электропередачи и кабельных линий
  • кабели, провода, соединительная  арматура
  • распределительные устройства,  электрощитовое оборудование
  • низковольтное оборудование  электродвигатели, электрогенераторы,  электроприводы
  • средства защиты электроустановок
  • электроустановочные и  электромонтажные изделия
  • силовая электроника
  • светотехника
  • электроизоляционные изделия
  • электроинструмент

Системы электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения

  • трубопроводы
  • соединительная, запорная арматура, регуляторы, редукторы

Газогорелочные устройства

  • устройства контроля, измерения и учета
  • современные материалы и изделия
  • Котельное оборудование для теплосетей
  • Устройства измерения и учета
  • Возобновляемые источники энергии

Альтернативная энергетика и энергоэффективные технологии и устройства

  • Ветрогенераторы
  • Солнечные панели
  • Тепловые насосы
  • Энергоэффективные стройматериалы

Оборудование для жилищно-коммунального хозяйства

  • Автоматизированные системы управления технологическими процессами
  • Потребительские цифровые сервисы
  • Системы и средства измерения и контроля
  • Энергоэффективные и энергосберегающие материалы, технологии и  оборудование

Энергоаудит. Энергоменеджмент

  • Безопасность энергообъектов

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Источник: Экспо-Волга

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