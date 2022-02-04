Заместитель генерального директора по стратегии АО «Русатом Инфраструктурные решения» Антон Зубков назначен исполнительным директором Ассоциации организаций цифрового развития отрасли «Цифровая энергетика».



Карьеру в атомной отрасли Антон Зубков начал в 2008 году в должности заместителя директора по общим вопросам ФГУП «Государственный научный центр РФ – Институт теоретической и экспериментальный физики». После преобразования ФГУП в Федеральное государственное бюджетное учреждение, и успешной передачи его в 2011 году в НИЦ «Курчатовский институт», был приглашен руководителем проектов в Блок по развитию и международному бизнесу Госкорпорации «Росатом».



В Корпорации отвечал за территориальное развитие, а также новые бизнес-направления Росатома и его дочерних структур. При его непосредственном участии были инициированы и реализованы ряд ключевых проектов, в том числе проекты по наделению Госкорпорации статусом Единого инфраструктурного оператора Северного морского пути и «Умный город», которые устойчиво вошли в федеральную повестку страны.



С 2018 года – директор по стратегии и развитию бизнес-дивизиона Госкорпорации «Росатом» АО «Объединенная теплоэнергетическая компания» (сейчас – АО «Русатом Инфраструктурные решения»). В 2020 году назначен заместителем генерального директора по стратегии АО «Русатом Инфраструктурные решения».



Антон Зубков окончил Юридический институт МВД России, Московский институт государственного и корпоративного управления. Обладает дипломами различных школ дополнительного образования, среди которых European School of Management and Technology, Deutsche Management Akademie Niedersachsen, Московская школа управления «Сколково» и др.



Фото: atomic-energy.ru