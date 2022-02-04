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Антон Зубков назначен исполнительным директором Ассоциации "Цифровая энергетика"

Антон Зубков назначен исполнительным директором Ассоциации Цифровая энергетика

4 февраля 2022, 17:30
Рубрика: Персоны
Метки: АНТОН ЗУБКОВ, ЦИФРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА, РОСАТОМ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: www.eprussia.ru

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Заместитель генерального директора по стратегии АО «Русатом Инфраструктурные решения» Антон Зубков назначен исполнительным директором Ассоциации организаций цифрового развития отрасли «Цифровая энергетика».

Карьеру в атомной отрасли Антон Зубков начал в 2008 году в должности заместителя директора по общим вопросам ФГУП «Государственный научный центр РФ – Институт теоретической и экспериментальный физики». После преобразования ФГУП в Федеральное государственное бюджетное учреждение, и успешной передачи его в 2011 году в НИЦ «Курчатовский институт», был приглашен руководителем проектов в Блок по развитию и международному бизнесу Госкорпорации «Росатом».

В Корпорации отвечал за территориальное развитие, а также новые бизнес-направления Росатома и его дочерних структур. При его непосредственном участии были инициированы и реализованы ряд ключевых проектов, в том числе проекты по наделению Госкорпорации статусом Единого инфраструктурного оператора Северного морского пути и «Умный город», которые устойчиво вошли в федеральную повестку страны.

С 2018 года – директор по стратегии и развитию бизнес-дивизиона Госкорпорации «Росатом» АО «Объединенная теплоэнергетическая компания» (сейчас – АО «Русатом Инфраструктурные решения»). В 2020 году назначен заместителем генерального директора по стратегии АО «Русатом Инфраструктурные решения».

Антон Зубков окончил Юридический институт МВД России, Московский институт государственного и корпоративного управления. Обладает дипломами различных школ дополнительного образования, среди которых European School of Management and Technology, Deutsche Management Akademie Niedersachsen, Московская школа управления «Сколково» и др.

Фото: atomic-energy.ru

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Источник: www.eprussia.ru

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