Подборка основных отраслевых новостей

Представляем Вашему вниманию подборку основных новостей отрасли, подготовленную Исполнительной дирекцией РНК СИГРЭ.

Антон Зубков назначен исполнительным директором Ассоциации «Цифровая энергетика»

Заместитель генерального директора по стратегии АО «Русатом Инфраструктурные решения» Антон Зубков назначен исполнительным директором Ассоциации организаций цифрового развития отрасли «Цифровая энергетика».

Карьеру в атомной отрасли Антон Зубков начал в 2008 году в должности заместителя директора по общим вопросам ФГУП «Государственный научный центр РФ – Институт теоретической и экспериментальный физики». После преобразования ФГУП в Федеральное государственное бюджетное учреждение, и успешной передачи его в 2011 году в НИЦ «Курчатовский институт», был приглашен руководителем проектов в Блок по развитию и международному бизнесу Госкорпорации «Росатом».

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«РОСНАНО» выходит из проекта строительства ВЭС

АО «РОСНАНО» продает свою долю в Фонде развития ветроэнергетики – инвестиционном фонде, созданном на паритетной основе с ПАО «Фортум» с целью инвестирования в проекты строительства объектов ветровой генерации на территории России.

Весь имеющийся портфель проектов Фонда – введенные в эксплуатацию ветроэлектростанции (ВЭС), а также проекты, находящиеся на стадии строительства, суммарной мощностью 1,256 ГВт – войдет в состав нового совместного предприятия «Фортум» и финансового партнера, после чего Фонд развития ветроэнергетики прекратит свое существование.

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В Великобритании рухнула зеленая генерация

Погода подкинула Великобритании очередную свинью. Из-за безветрия страна вынуждена включать угольные электростанции, чтобы покрывать пики спроса на электроэнергию. Каждый угольный мегаватт становится для британского правительства золотым — Лондон платит за него дороже $ 5000.

В Великобританию пришла безветренная погода, которая обрушила зеленую генерацию. Если, по данным GB Grid, часовая мощность ветряных электростанций еще 20 января достигала 11−13 ГВт, то вчера, 24 января, она падала и до 1 ГВт.

Из-за снижения мощности зеленой генерации в стране пришлось наращивать газовую и угольную. Часовая мощность последней вчера вырастала в три раза — до 3 ГВт. Такое произошло впервые за год. И заявки британского правительства на покрытие дефицита угольными электростанциями обходятся ему в рекордные средства.

В Германию также вернулась безветренная погода. Оптовая цена электроэнергии взлетела в два раза — до 300 евро за МВт-ч. А так как страна экспортирует ее, то стоимость электроэнергии выросла и в соседних странах.

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Продажа угля в Ирландии станет незаконной с 2022 года

С этого года по всей стране будут введены строгие стандарты на использование каменного угля. Продажа топлива в Ирландии и так была запрещена во всех городах и поселках с населением более 10 000 человек. Новый запрет сделает закон общенациональным.



Министр окружающей среды Имон Райан настаивает, что это делается для предотвращения смертей, вызванных крошечными кусочками сажи, пепла или пыли, образующимися в результате горения:



"Каждый год от угольных частиц PM 2.5 в Ирландии умирает 1300 человек. Это демонстрирует, в какой степени выбор, который мы делаем при отоплении наших домов, может повлиять на наше собственное здоровье и сообщества, в котором мы живем".

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Как майнеры поставили на колени энергосистему Казахстана

Энергосистема Казахстана в 2021 году столкнулась с аномально резким ростом потребления электроэнергии.

Осенью 2021 года несколько регионов Казахстана столкнулись с ограничениями по поставке электроэнергии.

Власти связали эту проблему с деятельностью майнинговых ферм. В качестве решения республика собирается закупать электроэнергию из соседней России.

Почему Казахстану вдруг стало не хватать привычных объемов электроэнергии? Как предстоящие закупки отразятся на тарифах для простых граждан? Ждать ли казахстанцам отключений света в течение предстоящей зимы? В этом вместе с экспертами разбирался Sputnik Казахстан.

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Франция: еще один проблемный реактор - опять обнаружена коррозия сварных соединений трубопроводов

Регулятор во Франции обнаружил проблемы с безопасностью на третьей атомной станции.

Проблема связана со сварными швами на трубопроводах, являющихся частью системы аварийного охлаждения активной зоны.

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Китай установил новый исторический рекорд добычи угля

Китай добыл в декабре 384.67 миллионов тонн угля, что является новым историческим рекордом. Рост по сравнению с годом назад составил 7.2%.

В целом за год добыто 4.07 миллиарда тонн угля, по сравнению с 2020 рост составил 4.7%. При этом рост потребления электроэнергии составил 10.3%.

Для понимания сравнительных масштабов - в России, к примеру, в 2021 добыто 439 миллионов тонн, то есть около 10% от китайского объема.

Понятно, что за этим рекордом могут стоять и "ослабление" техники безопасности и деградация экономики добывающих компаний по аналогии со сланцевыми ужимками в США, но факт остается фактом. Внимательно теперь следим насколько этот уровень и этот рост будут устойчивыми. Вопрос непраздный - Китай это давно уже последний бастион удерживающий индустриальное производство в глобальном масштабе от обвала.

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