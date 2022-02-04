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Республика Казахстан станет страной-партнером "ИННОПРОМ-2022"

Республика Казахстан станет страной-партнером ИННОПРОМ-2022

4 февраля 2022, 12:30
Рубрика: Мероприятия
Метки: ИННОПРОМ, INNOPROM, МИНПРОМТОРГ
Источник: Минпромторг России

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Республика Казахстан в 2022 году станет страной-партнером «Международной промышленной выставки ИННОПРОМ». Главой оргкомитета «ИННОПРОМ» является Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Товарооборот между нашими странами в прошлом году увеличился на 30%. И уже сейчас российские инвесторы, работающие в Казахстане, участвуют в проектах объемом около 36 млрд долларов. При этом можно выделить отличные перспективы для сотрудничества в таких отраслях, как транспортное машиностроение, атомная энергетика, химия, металлургия, горнодобывающая промышленность, информационные технологии. Уверен, что «ИННОПРОМ – 2022» поддержит позитивную динамику развития и укрепления наших торгово-экономических отношений,

- отметил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Двенадцатая выставка ИННОПРОМ пройдет 4-7 июля 2022 г. в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Основной темой выставки и деловой программы станет «Промышленный переход: энергетика, цифровизация, кадры». На выставке будут представлены актуальные отечественные и совместные разработки в области автоматизации производства, новой мобильности, современных материалов и других перспективных направлений.

 

«ИННОПРОМ» — международная промышленная выставка, проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 г., главная индустриальная, торговая и экспортная платформа в России. Она служит площадкой, где закладываются основы промышленной политики. Около 80% посетителей выставки – профессиональные покупатели из разных стран мира, специалисты промышленных предприятий, принимающие решения о внедрении на производстве новой продукции и технологий. 

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Источник: Минпромторг России

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