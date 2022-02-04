Солнечная электроэнергетика внесла решающий вклад в прирост генерации из возобновляемых источников (ВИЭ) в Европейском Союзе в 2021 г., следует из данных исследовательского центра Ember. Выработка ветровыми станциями в 27 странах ЕС по итогам прошлого года снизилась на 2%, до 387 тераватт-часов (ТВт*Ч), а на гидроэлектростанциях – на 0,3% (до 348 ТВт*Ч), тогда как на биоэнергетических установках ее прирост составил 5% (до 167 ТВт*Ч), а на солнечных панелях – 10% (до 159 ТВт*Ч).

Тем самым двузначный прирост выработки на солнечных панелях обеспечил кумулятивный прирост генерации из четырех основных источников возобновляемой энергии на 1%, до 1 061 ТВт*Ч. Свыше половины прироста солнечной генерации – 8,1 ТВт*Ч из 14,3 ТВт*Ч – пришлось на Испанию и Нидерланды, а еще 20% (2,9 ТВт*Ч из 14,3 ТВт*Ч) – на Португалию, Грецию и Польшу. Ключевую роль сыграла загрузка генерирующих мощностей, введенных в эксплуатацию годом ранее: в 2020 г. установленная мощность солнечных панелей выросла в Испании на 25%, до 14,1 гигаватт (ГВт), тогда как в Нидерландах – на 42% (до 10,2 ГВТ), а в Португалии, Греции и Польше – 14% (до 1 ГВт), 15% (до 3,2 ГВт) и 156% (до 3,9 ГВТ) соответственно, согласно данным Международной ассоциации по возобновляемым источникам энергии (IRENA).

Ожидаемым итогом года стал резкий прирост угольной генерации (на 20%, до 436 ТВт*Ч), который произошел в ЕС на фоне сокращения выработки из газа (на 5%, до 524 ТВт*Ч). Причиной стал дефицит газа, возникший на фоне переориентации поставщиков СПГ на азиатский рынок: несмотря на прирост импорта СПГ в Европе в IV квартале 2021 г. (на 36%, до 33 млрд куб. м в регазифицированном виде), его снижение по итогам года составило 6%. Морской импорт угля в Европе в 2021 г, наоборот, вырос на 21% (до 121 млн т, согласно данным Refinitiv). При этом средние цены на уголь в портах Балтики выросли в 2021 г. в два половиной раза: с $46 до $111 за тонну. Между тем цены на природный газ на ключевом в Европе хабе TTF подскочили ровно в пять раз: с $3,2 до $16,1 за млн британских тепловых единиц.

Еще один тренд – снижение углеродного следа. С 2019 г. выбросы со стороны европейской электроэнергетики сокращались в среднем на 2,5% в год, достигнув в 2021 г. 700 млн т эквивалента CO2. Однако этого недостаточно, чтобы обеспечить углеродную нейтральность в отрасли к 2035 г. Такую цель для развитых стран видит МЭА в контексте удержания глобального потепления в границах 1,5 градуса Цельсия в сравнении с доиндустриальной эпохой.

По оценкам МЭА, для этого выбросы в электроэнергетике развитых стран должны снижаться на 6% в год. Добиться большего ЕС мешает сжатие атомной генерации, которая пока не вернулась к докризисному уровню. Объем выработки на АЭС в 2021 г. (733 ТВт*Ч) был на 4% ниже, чем в 2019 г. (765 ТВт*Ч), в том числе из-за вывода атомных энергоблоков во Франции, Швеции и Германии, где их суммарная установленная мощность снизилась на 1,8 ГВт за тот же период.

В целом, тренды в европейской электроэнергетике созвучны тем, что можно наблюдать в США, констатируют в ассоциации «Глобальная энергия». Объем угольной генерации в Соединенных Штатах за первые 11 месяцев 2021 г. вырос в годовом выражении на 21% (до 839 ТВт*Ч), а газовой – снизился на 3% (до 1 449 ТВт*Ч), согласно данным Управления энергетической информации Минэнерго США. При этом прирост выработки на солнечных панелях (на 28%, до 108 ТВт*Ч) был более стремительным, чем из всех прочих возобновляемых источников (на 9%, до 405 ТВт*Ч, без учета гидроэлектростанций).