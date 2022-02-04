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Центр ядерной медицины за 1,6 млрд появится в Нижнем Новгороде в 2024 году

Центр ядерной медицины за 1,6 млрд появится в Нижнем Новгороде в 2024 году

4 февраля 2022, 16:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: www.gipernn.ru

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Центр ядерной медицины появится на Анкудиновском шоссе Нижнего Новгорода в 2024 году. Сейчас документация по зданию проходит необходимую экспертизу, сообщили корреспонденту Гипермаркета недвижимости GIPERNN.RU в региональном Минздраве 4 февраля. Ранее говорилось, что стоимость реализации социального проекта составит 1,6 млрд рублей.

Эскиз здания под медучреждение был представлен на Архитектурном совете в минувшем январе. Его разработало ООО «М1 Проект» по заказу ООО «РадиоМедСинтез». Согласно визуализации, белое прямоугольное здание планируется сделать невысотным. Концепцию одобрили с учетом доработки в части выявления главного входа.

Для строительства Центра ядерной медицины выделили 9,1 тысячи кв. метров территории на Анкудиновском шоссе. Он расположится рядом с онкологическим диспансером и больницей ПИМУ и сможет оказывать услуги более 5000 пациентов в год.

Параллельно с этим лечебно-диагностический центр «МИБС» приступил к активной фазе реализации проекта по строительству ПЭТ-центра в Нижнем Новгороде с циклотроном, — добавили в нижегородском Минздраве. Его предполагается возвести в 2023 году.

Новый медицинский центр также планируется построить на площади Советской в Нижнем Новгороде.

Фото: ООО «М1 Проект»

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Источник: www.gipernn.ru

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