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Трассу "Таврида" передали в федеральную собственность

Трассу Таврида передали в федеральную собственность

4 февраля 2022, 11:45
Рубрика: Законотворчество
Метки: ДОРОГИ, КРЫМ
Источник: ТАСС

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Трасса "Таврида" А-291 Керчь - Симферополь - Севастополь протяженностью более 250 км передана в федеральную собственность, сообщили журналистам в ФКУ Упрдор "Тамань" в пятницу.

"В Республике Крым завершен процесс передачи трассы "Таврида" в федеральную собственность", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с февраля 2022 года трасса находится в управлении ФКУ Упрдор "Тамань".

Трасса "Таврида" - дорога первой технической категории протяженностью 250,7 км, которая станет основой новой дорожной системы полуострова. Строительство четырехполосной дороги от Керчи до Севастополя началось в 2017 году, шесть участков проходят по территории Республики Крым, два - в административных границах Севастополя. Общая готовность трассы составляет около 90%. Подрядчиком всех восьми этапов является АО "ВАД".

Ввод в эксплуатацию восьмого этапа трассы "Таврида" на территории Севастополя запланирован в 2023 году.

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Источник: ТАСС

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