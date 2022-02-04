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В Минске прокомментировали решение Киева отключить трансграничные линии электропередачи

В Минске прокомментировали решение Киева отключить трансграничные линии электропередачи

4 февраля 2022, 14:00
Рубрика: За рубежом
Метки: БЕЛОРУССИЯ, УКРАИНА
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ТАСС

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Отключение Украиной трансграничных электросетей, запланированное на 24-26 февраля, не повлияет на работу энергосистемы Белоруссии. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Минэнерго Белоруссии.

"В соответствии с двусторонними соглашениями, действующими между национальными операторами, украинская сторона в установленном порядке согласовала свои действия с белорусской стороной и проинформировала о том, что отключение запланировано на 24-26 февраля 2022 года, - говорится в сообщении. - Решение Украины об отключении трансграничных линий электропередачи (ЛЭП) не повлияет на работу энергосистемы Беларуси".

В Минэнерго напомнили, что в апреле 2021 года в Белоруссии успешно проведены испытания энергосистемы с отключением трансграничных линий электропередачи с Литвой, которые были организованы в рамках проверки надежности работы белорусской энергосистемы с учетом планируемого выхода энергосистем стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ, объединяющего Белоруссию, Россию, Эстонию, Латвию и Литву.

"Испытания продемонстрировали техническую возможность белорусской энергосистемы работать без связей с литовской [энергосистемой] и подтвердили достаточность разработанных технических мероприятий по улучшению надежности электроснабжения приграничных энергетических узлов, в том числе в условиях реализации ремонтной кампании", - говорится в сообщении.

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Источник: ТАСС

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