3 февраля в г. Пермь Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» и Министерство промышленности и торговли Пермского края подписали дорожную карту по развитию сотрудничества. Со стороны Пермского края документ подписан министром промышленности и торговли Пермского края Алексеем Чибисовым, со стороны АО «ТВЭЛ» - директором по продвижению и развитию бизнес-партнерств АО «ТВЭЛ» Ильей Галкиным.

Стороны планируют вести совместную работу в области развития высокотехнологичных неядерных производств и научно-технического потенциала предприятий и научных организаций Пермского края с учетом реализации стратегических задач развития АО «ТВЭЛ». Кроме того, дорожная карта предполагает оказание поддержки совместных проектов предприятий и научных организаций Пермского края и созданных на базе Топливной компании ТВЭЛ отраслевых интеграторов в области аддитивных технологий, металлургии и накопителей энергии, а также производителя телекоммуникационного оборудования под маркой ООО «Т-КОМ» (совместное предприятие АО «ТВЭЛ» и компании D-Link).

Мероприятия дорожной карты нацелены на активный поиск бизнес-партнеров АО «ТВЭЛ» в Пермском крае для развития неядерных бизнесов топливной компании. Еще одна общая задача – повышение эффективности и прозрачности доступа промышленной и научно-технической продукции и услуг предприятий Прикамья в интересах Топливной компании. Для этого специалисты Министерства промышленности и торговли Пермского края совместно с Региональным центром инжиниринга, Пермским научно-образовательным центром мирового уровня «Рациональное недропользование» (НОЦ) и другими организациями подготовят предложения по высокотехнологичной промышленной и научно-технической продукции, услугам и программному обеспечению Прикамья, проведут бизнес-миссии и рабочие совещания по ряду направлений, а также проработают возможность создания в регионе совместного центра аддитивных технологий.

«Пермский край обладает развитой промышленностью и перспективными высокотехнологичными производствами. Топливная компания сегодня активно развивает новые направления бизнеса и видит большой потенциал в сотрудничестве с местным бизнес-сообществом по целому ряду направлений. Подписание дорожной карты позволит нам перейти к более глубокой проработке потенциальных проектов с предприятиями региона в интересах двух сторон», - отметил Илья Галкин.

Алексей Чибисов подчеркнул, что взаимодействие с Госкорпорацией «Росатом» и с Топливной компанией ТВЭЛ в частности – это очередной шаг Пермского края по развитию региональной промышленной кооперации.

«Росатом является одной из самых высокотехнологичных корпораций в России. Предприятия Прикамья выполняют заказы в ее интересах, но системную работу с ТВЭЛ мы начала полтора года назад. Сегодня подписали дорожную карту, потому что видим большую перспективу взаимодействия с топливной компанией, особенно по линии НОЦ. Это принципиально новый этап взаимодействия промышленности Пермского края с госкорпорациями», – подчеркнул Алексей Чибисов.

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Созданная в 1996 году, сегодня компания является одним из крупнейших поставщиков топлива для мировой атомной энергетики, продолжает укреплять позиции, воплощая новые производственные проекты. За всю историю ТВЭЛ со стороны заказчиков не было ни одной рекламации на качество продукции.

Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов.

В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. http://www.tvel.ru