Механизмы развития Дальнего Востока задействуют при реализации проекта создания межвузовского кампуса в Хабаровске. Речь, в частности, идет о программе «Дальневосточная концессия» и разрабатываемых инструментах льготной аренды жилья.

Вопросы строительства кампуса обсуждались на совещании, которое провел в Хабаровске Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. В нем приняли участие ректоры вузов, представители финансовых организаций, инвесторы.

Сегодня в Хабаровске насчитывается 12 гражданских вузов, в которых обучается более 36,7 тыс. студентов. Среди них есть как хабаровчане, так и студенты из 42 регионов, 22 иностранных государств.

Проект межвузовского кампуса является одним из флагманских проектов развития города. Его цель - создать условия для получения качественного, конкурентоспособного высшего образования по приоритетным направлениям. Участники проекта - Тихоокеанский государственный университет, Хабаровский государственный университет экономики и права, Дальневосточный государственный медицинский университет, Хабаровский государственный институт искусств и культуры.

Кампус планируется развивать поэтапно: первая очередь будет построена в 2023-2025 гг., вторая - в 2027-2030 гг. Площадь комплекса составит 150-200 тыс. кв. м. Предварительно определены площадки для реализации проекта: это территории в Центральном и Краснофлотском районах города Хабаровска. Предусмотрено строительство общежитий, учебных корпусов, спортивной и социально-культурной инфраструктуры.

«Наша совместная работа по развитию высшей школы является системной. Необходимо создать в Хабаровске современные условия для обучения, исследований, запуска стартапов, работы технологических компаний. Создание кампуса даст массу плюсов, позволит в конкурентной среде развиваться всем учреждениям образования», - уверен губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Как отметил глава Минвостокразвития, при создании кампуса необходимо задействовать все существующие механизмы. В частности, «Дальневосточную концессию», позволяющую применять бюджетные средства в качестве рычага для привлечения частного капитала, строить объекты в 3-4 раза быстрее. На совещании обсуждалась возможность развития кампуса через концессионный механизм – например, при создании технопарка.

Кроме того, к проекту создания межвузовского кампуса применим механизм арендного жилья. По мнению Алексея Чекункова, это одно их самых перспективных направлений, которое позволит молодым специалистам, студентам, преподавателям приезжать и заселяться в меблированные квартиры со стоимостью аренды в два-три раза ниже рыночной.

Процесс подготовки специалистов будет синхронизирован с развитием экономики края. Комплексный подход позволит сделать Хабаровск мощным образовательным центром - с сильными преподавателями, межвузовскими программами. Приступить к строительству межвузовского кампуса планируется в начале 2023 года.