Накануне в городе Чкаловске открылась школа неформального образования «МАЯК». Это уникальное образовательное пространство для развития, социальной адаптации детей, испытывающих сложности с обучением в массовых школах из-за особенных потребностей.

ПО «ФОРЭНЕРГО» постоянно поддерживает проекты социальной направленности в регионах присутствия своих предприятий – в Чкаловске располагается ведущий производитель линейной арматуры для ВЛ «Чкаловский электромеханический завод».

В честь открытия школы и запуска на её базе благотворительного образовательного проекта «Гончарная мастерская», благотворительный фонд «Возрождение родной земли», входящий в группу компаний ПО «ФОРЭНЕРГО», выделил финансовую помощь. Сертификат номиналом 45 000 рублей для детского центра вручил председатель благотворительного фонда Сергей Ельчанинов. Мероприятие было приурочено ко дню рождения советского лётчика-испытателя Валерия Чкалова, чей жизненный путь прочно связан с чкаловской землёй.

Средства пойдут на приобретение муфельной печи для финальной обработки керамических изделий. С помощью нового нагревательного устройства дети с особыми образовательными потребностями смогут реализовать свой творческий потенциал через знакомство с важным для Нижегородской области гончарным ремеслом.

Проект «Гончарная мастерская» имеет воспитательную и просветительскую цели. Знакомство с бытом и традициями русского народа – шаг на пути нравственного и патриотического воспитания младшего поколения. Но главное, проект позволит детям с ограниченными возможностями здоровья находиться в доверительном пространстве и развиваться.

Желаем воспитанникам школы «Маяк» творческих успехов!

Гончарное ремесло появилось более 5000 лет назад и сохраняется до сих пор, ведь глина является самым доступным и долговечным материалом. В средние века гончарство было самым почётным и важным промыслом, который постоянно развивался и совершенствовался. В Нижегородской губернии он имел распространение в нескольких уездах. Василёва слобода (ныне – Чкаловск) являлась важным экономическим селом, где было широко развито гончарное дело. В основном изготавливали посуду хозяйственного назначения (корчаги, кринки, горшки, плошки, кашники, сковороды), а также составные части печных труб. Центры кустарного гончарного промысла располагались, в основном, вблизи мест залегания пригодных к обработке глин.

История развивается по спирали, и сегодня наблюдается всплеск интереса к работе с глиной. И теперь гончарное ремесло раскрывает себя с другой стороны – это не просто источник заработка для мастеров, но и способ творческого самовыражения.