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США увеличили импорт электрических кабелей на 28% до более чем 19 млрд долл. благодаря уверенному восстановлению экономики

США увеличили импорт электрических кабелей на 28% до более чем 19 млрд долл. благодаря уверенному восстановлению экономики

4 февраля 2022, 15:00
Рубрика: За рубежом
Метки: США, АНАЛИТИКА
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: www.indexbox.ru

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Компания IndexBox недавно опубликовала новый отчет: «Рынок изолированных проводов и кабелей в США. Маркетинговое исследование: тренды, анализ и прогноз - Влияние COVID-19». Ниже представлено краткое изложение основных выводов отчета.

США, являясь ведущим импортером на мировом рынке электрических кабелей, в прошлом году резко увеличили закупки. В январе-октябре 2021 года поставки кабеля в США выросли на 43% до 920 млн тонн или на 28% до 19 млрд долл. в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

С января по октябрь 2021 года США закупили 920 млн тонн кабеля, что было на 43% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В стоимостном выражении поставки выросли на 28% и превысили 19 млрд долл. Эти данные отражают общий объем импорта алюминиевых, медных и других обмоточных проводов, изолированных электрических проводников, комплектов изолированных проводов зажигания и коаксиальных кабелей.

Высокий спрос на провода в США был вызван восстановлением объема промышленного производства и отсроченными побочными эффектами строительного бума, такими как оснащение новых жилых районов электрическими и телекоммуникационными сетями. Средняя импортная цена на электрические провода и кабели за рассматриваемый период составила 20 750 долл. США за тонну, что на 11% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Это также способствовало росту рынка, сделав кабели более доступными.

Мексика и Китай остаются крупнейшими поставщиками электропроводов в США. В 1-3 кварталах 2021 года импорт США из Мексики вырос на 63% до 361 млн тонн или на 30% до 8,6 млрд долл. в стоимостном выражении по сравнению с показателями за 1-3 квартал 2020 года. В этот период средняя цена на изолированный кабель, поставляемый из Мексики, составила 23 872 долл. за тонну, снизившись на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом закупки из Китая выросли на 27% до 112 млн тонн, или на 15% до 2,5 млрд долл. в стоимостном выражении. Средняя цена кабеля, импортируемого из Китая, снизилась на 11% до 22 030 долл. за тонну.

Импорт электрических проводов и кабелей в США по странам

В 2020 году импорт проводов и кабелей в США сократился до 962 тыс. тонн, что было на 20,4% ниже по сравнению с показателем предыдущего года. В стоимостном выражении поставки упали до 18,4 млрд долл. (оценки IndexBox).

Мексика (417 тыс. тонн) была крупнейшим поставщиком проводов и кабелей в США, на долю которой приходилось 43% от общего объема импорта. Более того, импорт проводов и кабелей из Мексики в три раза превысил показатель второго по величине поставщика, Китая (148 тыс. тонн). Вьетнам (65 тыс. тонн) занял третье место в общем объеме импорта с долей 6,8%.

В стоимостном выражении Мексика (9,4 млрд долл.) была крупнейшим поставщиком проволоки и кабеля в США, с долей 51% от общего объема импорта. Вторую позицию в рейтинге занял Китай (2,9 млрд долл.) с долей 16% в общем объеме импорта. За ним следует Вьетнам с долей 6,1%. В 2020 г. поставки из Мексики упали на 14,6% г/г. Остальные страны-поставщики зафиксировали следующие среднегодовые темпы прироста импорта: Китай (-15,7% г/г) и Вьетнам (+20,6% г/г).

Источник: платформа IndexBox.

Автор статьи: Сергей Авраменко

 

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Источник: www.indexbox.ru

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