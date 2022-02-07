Достройку ГЭС в Кузбассе оценили более чем 34,5 млрд рублей

Завершение строительства Крапивинской ГЭС на реке Томь в Кемеровской области, остановленное в 1989 году из-за проблем с финансированием, потребует более 34,5 млрд рублей инвестиций. Об этом на пресс-конференции в понедельник сообщил главный инженер проекта строительства Крапивинской ГЭС от АО "Ленгидропроект" Александр Жевлаков.

"Расчетная стоимость строительства ГЭС 34,5 млрд рублей без НДС, без учета затрат на водохранилище и схему выдачи мощности. На сегодняшний день заказчик и инвестор не определен", - сказал Жевлаков, пояснив, что интерес к проекту проявляла компания "Русал" и другие потенциальные инвесторы.

Установленная мощность объекта после запуска в эксплуатацию составит 345 МВт, годовая выработка электроэнергии - 1,89 млрд кВт/ч. По оценке "Ленгидропроекта", все основные сооружения ГЭС находятся в сохранном состоянии и позволяют завершить строительство энергообъекта, на это может потребоваться порядка пяти лет. Потребуется переселение порядка 200 человек, площадь затапливаемой территории составит свыше 54 тыс. га, в том числе более 49,5 тыс. га лесов.

Строительство гидроузла с Крапивинской ГЭС на реке Томь в было начато в 1976 году для создания водохранилища для водозабора, эффективного источника генерации, защиты территорий Кемеровской и Томской областей от паводков. Строительство гидроузла было приостановлено в 1989 году из-за проблем с финансированием - к тому моменту было выполнено около 60% работ. В настоящее время Крапивинская ГЭС - единственный крупный гидроэнергетический объект в России, строительство которого было начато еще в советское время и не завершено до сих пор. В настоящий момент проводится оценка воздействия на окружающую среду. Окончательное решение о завершении строительства энергообъекта будет принято по итогам общественных слушаний, которые пройдут в феврале текущего года.