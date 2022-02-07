Группа Legrand обновляет серию электроустановочных изделий Mosaic. Изделия дополнены новым дизайном рамок и выключателей, обновленным функционалом выключателей Easy-Led и инновационными силовыми розетками со встроенным зарядным устройством USB-C.

В новом дизайне изделий Mosaic есть широкая фаска. Она подчеркивает асимметрию рамки, делая ее более динамичной. Двухкомпонентная лицевая панель клавиши дополняет обновленную рамку и обеспечивает контурную подсветку клавиши. Высококачественные материалы, используемые в изделиях, приятны на ощупь и не оставляют отпечатков пальцев.

Современные цвета серии Mosaic отлично сочетаются с изделиями Legrand: колоннами и мини-колоннами, кабель-каналами, выдвижными розеточными блоками для монтажа в пол и в стол, с настольными органайзерами и офисными блоками скрытого монтажа. Дизайн также подходит для установки в стены.

Новые выключатели серии Mosaic сделаны с контурной подсветкой клавиши. Это является оптимальным решением с точки зрения эстетики и удобства поиска выключателя в темноте. В выключатель встроен единый механизм для трех применений: без подсветки, с подсветкой или c индикацией. Кроме того, у выключателей удобный выбор ламп за счет цветовой кодировки. Изделия отличаются простотой монтажа ламп в механизм с лицевой стороны без необходимости полного демонтажа выключателя.

Силовая розетка с зарядным устройством USB-C с суппортом является устройством 2 в 1. Занимая одно установочное место, розетка одновременно подает питание на бытовой электроприбор и заряжает мобильное устройство (номинальный ток розетки 16А и максимальный ток заряда 1,5А). Розетка подключается без дополнительных соединений, что сокращает трудозатраты на монтаж. В изделии есть встроенная защита от перегрузки, которая обеспечивает дополнительную безопасность для заряжаемых мобильных устройств, а также интегрированные защитные шторки для безопасности детей и взрослых. Устройство полностью поддерживает мультипостовую установку в декоративные рамки Mosaic.

Группа Legrand уже на протяжении 50 лет непрерывно работает над серией Mosaic, делая ее с каждым обновлением все более функциональной и актуальной для современного потребителя.