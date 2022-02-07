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На шахте "Сибирская" обустроят складские площадки

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство объектов складирования породы и отходов углеобогащения ООО «Шахта Сибирская» в Кемеровской области. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Шахта Сибирская (прежнее название – Кузнецкая) с 1957 года ведет разработку запасов Ленинского каменноугольного месторождения Кузбасса. Сегодня на базе предприятия ООО «Шахта «Сибирская» предполагается создание вертикально-интегрированного производственно-логистического комплекса, обеспечивающего добычу, обогащение и транспортировку угля до потребителя.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство объектов, предназначенных для складирования породы и отходов углеобогащения на территории шахты «Сибирская». Наряду с площадками складов здесь разместят передвижные комплектные трансформаторные подстанции, а для подъезда автотранспорта проложат технологическую дорогу с щебеночным покрытием общей длиной 2,3 км. Работы по устройству автодороги пройдут поточным методом по каждому конструктивному слою.

Для предупреждения последствий опасных геологических процессов и защиты территории возводимых объектов от паводковых, поверхностных и грунтовых вод предполагается вертикальная планировка рельефа.

Генеральная проектная организация – ООО «Прокопьевский горно-проектный институт».

Фото: ГК «УглеПромИнвест»

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Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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