"Уралуправтодор" направит с 2022 по 2024 год ориентировочно более 10 млрд рублей на капремонт трех участков трассы Р-351 Екатеринбург-Тюмень, которую расширяют с двух до четырех полос из-за высокого трафика и большой аварийности на дорогах. Об этом ТАСС сообщил замначальника "Уралуправтодора" Владимир Тельнов.

Весной прошлого года сообщалось, что участок автомобильной дороги Р-351 Екатеринбург - Тюмень протяженностью 219 км планируется расширить до четырех полос с разделением потоков, что позволит снизить количество аварийных ситуаций и случаев смертности, а также сделает дорогу между этими областными центрами более комфортной. Расширение дорог и увеличение количества полос движения производится за счет капитального ремонта.

"Планируются к выполнению работы по капремонту на участке протяженностью 59,7 км после окончания разработки проектно-сметной документации и получения положительного заключения Главгосэкспертизы. [Работы пройдут на] следующих объектах: 104 км - 123,5 км стоимостью 2,8 млрд рублей, планируемый срок 2023-2024 годы, 168 км - 180 км стоимостью 1,7 млрд рублей, срок 2022-2024 годы, 261,5 км - 289,7 км, ориентировочная стоимость 5,45 млрд рублей, планируемый срок 2022-2024 годы", - сказал он.

Тельнов добавил, что на дороге Р-351 Екатеринбург-Тюмень по состоянию на 1 января 2022 года введен в эксплуатацию участок с 220 по 240 км. Работы выполнялись с декабря 2019 года по декабрь 2021 года. Стоимость проекта в указанный период составила более 2,8 млрд рублей.

В настоящее время выполняются работы по расширению автомобильной дороги с двух до четырех полос на участке протяженностью 68,2 км, из которых почти 30 км введено в эксплуатацию на начало текущего года. Стоимость строительно-монтажных работ в соответствии с заключенными контрактами составляет 10 млрд рублей.

Также в настоящее время заканчивается разработка проекта строительства и реконструкции участка дороги с 35 по 104 км, где предстоят самые масштабные работы. Эта часть дороги проходит на территории Свердловской области от поселка Белоярский до города Богдановича. Выполнение работ планируется в период с 2022 по 2024 годы. Ориентировочная стоимость строительства и реконструкции - почти 31,4 млрд рублей.

О трассе

Автодорога P-351 - дорога федерального значения. Начинается в Екатеринбурге, проходит через населенные пункты: Белоярский, Камышлов, Талицу и заканчивается в Тюмени. Соединяет трассы P-242 и P-402. Протяженность - 328 км.