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Потребление электроэнергии в ОЭС Северо-Запада в январе 2022 года увеличилось на 3,3 % по сравнению c январем 2021 года

Потребление электроэнергии в ОЭС Северо-Запада в январе 2022 года увеличилось на 3,3 % по сравнению c январем 2021 года

7 февраля 2022, 12:00
Рубрика: Модернизация
Метки: СО ЕЭС, ОДУ СЕВЕРО-ЗАПАДА
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада» (ОДУ Северо-Запада), потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Северо-Запада в январе 2022 года составило 9631,3 млн кВт•ч, что на 3,3 % больше, чем за тот же месяц годом ранее.

Выработка электроэнергии в ОЭС Северо-Запада в январе 2022 года составила 10756,3 млн кВт•ч, что на 1,1 % больше, чем в январе 2021 года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ОЭС Северо-Запада в январе 2022 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 5789,0 млн кВт•ч, что на 8,1 % больше, чем в январе 2021 года. Выработка гидравлических электростанций (ГЭС) в январе 2022 года составила 1129,5 млн кВт•ч, что на 2,1 % меньше, чем в январе прошлого года. Атомными электростанциями (АЭС) в январе 2022 года выработано 2869,6 млн кВт•ч, что на 10,2 % меньше, чем за тот же месяц 2021 года. Электростанции промышленных предприятий (ТЭС ПП) в январе 2022 года выработали 966,5 млн кВт•ч, что на 3,7 % больше, чем в январе прошлого года.

Данные за январь 2022 года

Энергосистема региона/ РДУ

Выработка, млн кВт•ч

Относительно

2021 года, %

Потребление, млн кВт•ч

Относительно 2021 года, %

Архангельская область

(Архангельское РДУ)

635,4

-4,2

720,2

-4,2

Калининградская область (Балтийское РДУ)

672,1

1,4

472,8

3,2

Республика Карелия (Карельское РДУ)

477,4

-10,2

827,7

5,1

Мурманская область

(Кольское РДУ)

1796,9

9,5

1180,7

-0,2

Республика Коми

(Коми РДУ)

995,8

1,6

874,4

0,6

Санкт-Петербург и Ленинградская область (Ленинградское РДУ)

5926,5

-0,9

4862,7

5,2

Новгородская область

(Новгородское РДУ)

228,0

39,1

459,5

6,0

Псковская область (Новгородское РДУ)

24,1

81,6

233,3

4,6

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в ОЭС Северо-Запада складываются из показателей энергосистем Мурманской, Новгородской, Псковской, Архангельской и Калининградской областей, энергосистемы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также энергосистем Республики Карелия и Республики Коми.

Информация о Филиале АО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада» управляет режимом восьми энергосистем ОЭС Северо-Запада, расположенных на территории девяти субъектов Российской Федерации: г. Санкт-Петербурга, Мурманской, Калининградской, Ленинградской, Новгородской, Псковской и Архангельской областей, республик Карелия и Коми.

Режимами работы энергосистем Северо-Запада управляют семь филиалов АО «СО ЕЭС» региональных диспетчерских управлений: Архангельское, Балтийское, Карельское, Кольское, Коми, Ленинградское, Новгородское, при этом в операционные зоны Ленинградского РДУ входят энергосистема Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Новгородского – энергосистемы Новгородской и Псковской областей.

Площадь территории операционной зоны ОДУ Северо-Запада – 1544,4 тыс. кв. км, в городах и населенных пунктах, расположенных на ней, проживает 12,7 млн человек.

Электроэнергетический комплекс ОЭС Северо-Запада образуют 140 электростанций (в том числе 117 электростанций установленной мощностью 5 МВт и выше) суммарной установленной мощностью более 24,7 тыс. МВт, 1169 электрических подстанций 110–750 кВ и 1598 линий электропередачи 110–750 кВ общей протяженностью около 47,9 тыс. км в одноцепном исполнении (все данные приведены по состоянию на 01.01.2022).

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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