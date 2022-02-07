По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада» (ОДУ Северо-Запада), потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Северо-Запада в январе 2022 года составило 9631,3 млн кВт•ч, что на 3,3 % больше, чем за тот же месяц годом ранее.

Выработка электроэнергии в ОЭС Северо-Запада в январе 2022 года составила 10756,3 млн кВт•ч, что на 1,1 % больше, чем в январе 2021 года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ОЭС Северо-Запада в январе 2022 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 5789,0 млн кВт•ч, что на 8,1 % больше, чем в январе 2021 года. Выработка гидравлических электростанций (ГЭС) в январе 2022 года составила 1129,5 млн кВт•ч, что на 2,1 % меньше, чем в январе прошлого года. Атомными электростанциями (АЭС) в январе 2022 года выработано 2869,6 млн кВт•ч, что на 10,2 % меньше, чем за тот же месяц 2021 года. Электростанции промышленных предприятий (ТЭС ПП) в январе 2022 года выработали 966,5 млн кВт•ч, что на 3,7 % больше, чем в январе прошлого года.

Данные за январь 2022 года

Энергосистема региона/ РДУ Выработка, млн кВт•ч Относительно 2021 года, % Потребление, млн кВт•ч Относительно 2021 года, % Архангельская область (Архангельское РДУ) 635,4 -4,2 720,2 -4,2 Калининградская область (Балтийское РДУ) 672,1 1,4 472,8 3,2 Республика Карелия (Карельское РДУ) 477,4 -10,2 827,7 5,1 Мурманская область (Кольское РДУ) 1796,9 9,5 1180,7 -0,2 Республика Коми (Коми РДУ) 995,8 1,6 874,4 0,6 Санкт-Петербург и Ленинградская область (Ленинградское РДУ) 5926,5 -0,9 4862,7 5,2 Новгородская область (Новгородское РДУ) 228,0 39,1 459,5 6,0 Псковская область (Новгородское РДУ) 24,1 81,6 233,3 4,6

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в ОЭС Северо-Запада складываются из показателей энергосистем Мурманской, Новгородской, Псковской, Архангельской и Калининградской областей, энергосистемы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также энергосистем Республики Карелия и Республики Коми.

Информация о Филиале АО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада» управляет режимом восьми энергосистем ОЭС Северо-Запада, расположенных на территории девяти субъектов Российской Федерации: г. Санкт-Петербурга, Мурманской, Калининградской, Ленинградской, Новгородской, Псковской и Архангельской областей, республик Карелия и Коми.

Режимами работы энергосистем Северо-Запада управляют семь филиалов АО «СО ЕЭС» региональных диспетчерских управлений: Архангельское, Балтийское, Карельское, Кольское, Коми, Ленинградское, Новгородское, при этом в операционные зоны Ленинградского РДУ входят энергосистема Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Новгородского – энергосистемы Новгородской и Псковской областей.

Площадь территории операционной зоны ОДУ Северо-Запада – 1544,4 тыс. кв. км, в городах и населенных пунктах, расположенных на ней, проживает 12,7 млн человек.

Электроэнергетический комплекс ОЭС Северо-Запада образуют 140 электростанций (в том числе 117 электростанций установленной мощностью 5 МВт и выше) суммарной установленной мощностью более 24,7 тыс. МВт, 1169 электрических подстанций 110–750 кВ и 1598 линий электропередачи 110–750 кВ общей протяженностью около 47,9 тыс. км в одноцепном исполнении (все данные приведены по состоянию на 01.01.2022).