Ушел из жизни Изяслав Борисович Пешков -
7 февраля 2022, 12:00
Рубрика: Модернизация
Метки: СО ЕЭС, ОДУ СЕВЕРО-ЗАПАДА
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: АО "СО ЕЭС"
По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада» (ОДУ Северо-Запада), потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Северо-Запада в январе 2022 года составило 9631,3 млн кВт•ч, что на 3,3 % больше, чем за тот же месяц годом ранее.
Выработка электроэнергии в ОЭС Северо-Запада в январе 2022 года составила 10756,3 млн кВт•ч, что на 1,1 % больше, чем в январе 2021 года.
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ОЭС Северо-Запада в январе 2022 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 5789,0 млн кВт•ч, что на 8,1 % больше, чем в январе 2021 года. Выработка гидравлических электростанций (ГЭС) в январе 2022 года составила 1129,5 млн кВт•ч, что на 2,1 % меньше, чем в январе прошлого года. Атомными электростанциями (АЭС) в январе 2022 года выработано 2869,6 млн кВт•ч, что на 10,2 % меньше, чем за тот же месяц 2021 года. Электростанции промышленных предприятий (ТЭС ПП) в январе 2022 года выработали 966,5 млн кВт•ч, что на 3,7 % больше, чем в январе прошлого года.
Данные за январь 2022 года
|
Энергосистема региона/ РДУ
|
Выработка, млн кВт•ч
|
Относительно
2021 года, %
|
Потребление, млн кВт•ч
|
Относительно 2021 года, %
|
Архангельская область
(Архангельское РДУ)
|
635,4
|
-4,2
|
720,2
|
-4,2
|
Калининградская область (Балтийское РДУ)
|
672,1
|
1,4
|
472,8
|
3,2
|
Республика Карелия (Карельское РДУ)
|
477,4
|
-10,2
|
827,7
|
5,1
|
Мурманская область
(Кольское РДУ)
|
1796,9
|
9,5
|
1180,7
|
-0,2
|
Республика Коми
(Коми РДУ)
|
995,8
|
1,6
|
874,4
|
0,6
|
Санкт-Петербург и Ленинградская область (Ленинградское РДУ)
|
5926,5
|
-0,9
|
4862,7
|
5,2
|
Новгородская область
(Новгородское РДУ)
|
228,0
|
39,1
|
459,5
|
6,0
|
Псковская область (Новгородское РДУ)
|
24,1
|
81,6
|
233,3
|
4,6
Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в ОЭС Северо-Запада складываются из показателей энергосистем Мурманской, Новгородской, Псковской, Архангельской и Калининградской областей, энергосистемы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также энергосистем Республики Карелия и Республики Коми.
Информация о Филиале АО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада
Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада» управляет режимом восьми энергосистем ОЭС Северо-Запада, расположенных на территории девяти субъектов Российской Федерации: г. Санкт-Петербурга, Мурманской, Калининградской, Ленинградской, Новгородской, Псковской и Архангельской областей, республик Карелия и Коми.
Режимами работы энергосистем Северо-Запада управляют семь филиалов АО «СО ЕЭС» региональных диспетчерских управлений: Архангельское, Балтийское, Карельское, Кольское, Коми, Ленинградское, Новгородское, при этом в операционные зоны Ленинградского РДУ входят энергосистема Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Новгородского – энергосистемы Новгородской и Псковской областей.
Площадь территории операционной зоны ОДУ Северо-Запада – 1544,4 тыс. кв. км, в городах и населенных пунктах, расположенных на ней, проживает 12,7 млн человек.
Электроэнергетический комплекс ОЭС Северо-Запада образуют 140 электростанций (в том числе 117 электростанций установленной мощностью 5 МВт и выше) суммарной установленной мощностью более 24,7 тыс. МВт, 1169 электрических подстанций 110–750 кВ и 1598 линий электропередачи 110–750 кВ общей протяженностью около 47,9 тыс. км в одноцепном исполнении (все данные приведены по состоянию на 01.01.2022).
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