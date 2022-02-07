Пять крупных энергоподстанций модернизировали в Москве

12 вопросов "СКТ Групп":
7 февраля 2022, 12:50
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН, МОЭСК
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: АГН "Москва"
Столичные энергетики провели модернизацию пяти крупных городских энергоподстанций. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Работы прошли на подстанциях «Ленинская», «Иловайская», «Дубровская», «Гавриково» и «Новоспасская», которые в общей сложности обеспечивают электроэнергией более 1,1 млн москвичей. Важным этапом проектов стала замена масляных выключателей на элегазовые и вакуумные, что позволило повысить надежность оборудования и продолжить качественное и бесперебойное энергоснабжение потребителей», - рассказал Бирюков.
По его словам, новые выключатели имеют повышенную экологическую и пожарную безопасность, длительный межремонтный период, высокую отключающуюся способность. Срок службы таких выключателей составляет не менее 30 лет.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что высокий уровень надежности и безаварийности всех инженерных систем жизнеобеспечения является одной из важных составляющих комфортной городской среды.
«В столице ведется планомерная работа по обновлению электросетей и энергоподстанций. В начале этого года завершились основные мероприятия по масштабной реконструкции подстанции «Битца», что позволило создать дополнительные мощности на юго-западе столицы и в Новомосковском административном округе. В 2023 году запланирован ввод в эксплуатацию новой подстанции «Саларьево» в Троицком округе», - отметил заммэра.
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