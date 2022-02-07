Росатом приступает к изучению ветров на Сахалине

Росатом начинает изучать ветра и атмосферные условия на Сахалине для последующего строительства на острове ветряных электростанций (ВЭС). Как следует из документов, опубликованных на сайте госзакупок, дочка госкорпорации - АО "Новавинд" (ветроэнергетический дивизион Росатома) - приступила к поиску подрядчика, который займется исследованиями ветровых ресурсов Сахалина для строительства ВЭС.

Исполнителю предстоит оборудовать будущие площадки ВЭС ветроизмерительными комплексами (ВЭИ) и в течение года вести там мониторинг ветровых ресурсов. Измерениям подлежат скорость ветра, его направление, температура воздуха, влажность, давление и еще целый ряд параметров. Особо оговаривается в техническом задании высота, до которой будут проводиться измерения - 80 м над уровнем земли. На основании полученных данных будет разработан план оптимального расположения ветроэнергетической установки на местности и проведен расчет выработки энергии ВЭС.

Строительство ветроэлектростанций будет вестись в рамках соглашения между АО "Новавинд" и правительством Сахалинской области о вводе в эксплуатацию к 2024 году на Сахалине ветропарков общей мощностью до 200 МВт.

О климатической программе Сахалинской области

Развитие ветроэнергетики на территории области ведется в рамках областной климатической программы. Региональные власти Сахалина первыми в России утвердили климатическую программу, которая предполагает к 2025 году 100% технической газификации области, перевод 145 угольных котельных на газ, газификацию более 37 тыс. домовладений и 157 предприятий. Еще одна цель программы на 2025 год - 15-28% от общей выработки электрической энергии на базе возобновляемых источников электроэнергии. К концу 2021 года в области провели инвентаризацию парниковых газов на всех ключевых предприятиях. Выбросы составили 12,3 млн тонн СО2-экв. Поглощение - 11,1 млн тонн СО2-экв. Разница между выбросами и поглощениями - 1,2 млн тонн СО2-экв. - объем, который требуется сократить к 2025 году для достижения углеродной нейтральности.

Кроме газификации и развития энергетики на базе ВИЭ областной программой предусмотрен запуск железнодорожного пассажирского сообщения с использованием поездов на водородных топливных элементах в 2024 году и ежегодное производство водорода в объеме не менее 30 тыс. тонн в год, начиная с 2024 года. Соответствующие соглашения были подписаны в сентябре 2021 года на полях Восточного экономического форума между правительством Сахалинской области и рядом российских и иностранных компаний.

Фото: novawind.ru Адыгейская ВЭС 2020