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RusCable Insider #256 - Xinming спонсор Cabex 2022. Высоковольтное импортозамещение, интервью с ККЗ и почему мир не перейдет на "чистую энергию"?

RusCable Insider #256 - Xinming спонсор Cabex 2022. Высоковольтное импортозамещение, интервью с ККЗ и почему мир не перейдет на чистую энергию?

7 февраля 2022, 10:31
Рубрика: Новости портала
Метки: Insider, ККЗ, Xinming, ИЗОЛЯТОР-АКС, Cabex
Отрасль: Электротехника Кабельная промышленность 
Источник: RusCable.Ru

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Встречайте 37 страниц самых актуальных и важных новостей отрасли в новом 256 выпуске Insider Digest.

На обложке номера генеральный спонсор выставки Cabex 2022 - производитель кабельного оборудования компания Xinming.

28 января команда RusCable.ru побывала на Калужском кабельном заводе и провела там выездной выпуск RusCable Live. Мы поговорили с руководителем предприятия Александром Тарасенко о том, как делать кабель строго по ГОСТ и при этом работать и развиваться, также узнали, как предприятию удается строго соблюдать стандарты, оставаясь при этом «в рынке», кроме того, мы спросили, как бороться с недобросовестной конкуренцией и одновременно с этим находить время для ярких проектов. Читайте интервью на 8-10 страницах выпуска или смотрите полную версию разговора на нашем Youtube-канале.

Скачать PDF. RusCable Insider Digest №256 от 7 февряла 2022 года

Почти 70 % кабельной продукции в Сибири – фальсификат. Результаты проверок Национального объединения производителей строительных материалов, изделий и конструкций (EL-комитет) совместно с Торговопромышленной палатой на 12-13  страницах выпуска.

Читайте большую техническую статью про электрические параметры LAN-кабелей на  16-18 страницах.

Высоковольтное импортозамещение часть 2. Продолжение новости о новой сухой концевой муфте ИСКМ-126 от «Изолятор-АКС». Специальный материал выпуска!

Почему Мир не перейдет на "чистую энергию"? Ответы читайте в нашей постоянной рубрике "колонке Максима Третьякова" на 28 странице.

Elektroportal.ru рассказывает про инновационную совсместную разработку компаний Hilti и Ottobock SE & Co - экзоскелет EXO-01. А также, IPPON представила дополнительные батарейные модули для ИБП INNOVA RT II 1000- 3000, новости IEK Group, Legrand, Форэнерго и все самые интересные события из мира электротехники.

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