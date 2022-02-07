Зима продолжает хозяйничать в северном полушарии планеты, заставляя домовладельцев тратить значительные средства на поддержание желаемой температуры внутри помещений. Минимизировать расходы, попутно повышая устойчивость отопительной инфраструктуры, поможет обновленный добровольный стандарт Международной электротехнической комиссии (International Electrical Commission; IEC; МЭК).

Обоснованность модернизации отопительной инфраструктуры

Сегодня системы отопления жилья оказывают значительное негативное влияние на окружающую среду. Согласно большинству исследований, эксплуатация соответствующего оборудования является одной из основных причин попадания парниковых газов в атмосферу. Переход на более энергоэффективные и экологически чистые способы отопления значительно сокращает углеродный след жилья.

Согласно расчетам Международного энергетического агентства (International Energy Agency; IEA; МЭА), внедрение современных высокоэффективных технологий отопления поможет сократить мировые потребности в тепловой энергии примерно на 4% в течение следующего десятилетия. Совокупным эффектом от повышения эффективности отопительного оборудования и перехода на более экологичное топливо, как ожидается, станет сокращение выбросов, связанных с отоплением зданий, более чем на 50% к 2030.

Концепция теплого пола

Отопление с помещением нагревательных приборов под полом (подогреваемые / теплые полы) сегодня считается одним из наиболее энергоэффективных способов нагрева коттеджей. Достижение желаемой температуры обеспечивается водяными обогреваемыми трубопроводами / электрическими кабелями, уложенными под бетонным / деревянным полом.

Поскольку тепло передается через ноги на все тело, ощущение комфорта достигается при довольно низкой температуре – примерно на 3°C ниже температуры, необходимой для обогрева комнаты с помощью обычных батарей / дровяной печи. Если электричество, проходящее по кабелям теплого пола, производится с применением возобновляемого источника энергии (например, солнечных тепловых коллекторов), то система отопления становится еще более экологически чистой.

Данный подход способствует достижению сразу нескольких Целей Организации Объединенных наций в области устойчивого развития (ЦУР ООН), включая ЦУР 7, касающейся обеспечения доступной и чистой энергии, и ЦУР 12, касающейся ответственного потребления и производства.

Обновленный стандарт МЭК 60800 на электрокабели для теплого пола

Технический комитет МЭК / ТК 20, разрабатывающий добровольные основанные на консенсусе стандарты на тему электрических кабелей, недавно опубликовал новую редакцию документа МЭК 60800 "Нагревательные электрокабели, рассчитанные на номинальное напряжение до 300/500 вольт включительно, для обогрева помещений и предотвращения образования льда". Данный стандарт содержит описание рекомендуемых характеристик резистивных нагревательных кабелей. Резистивность в данном контексте относится к процессу, в ходе которого прохождение электрического тока через проводник приводит к выделению тепла.

Авторы документа отмечают, что существует множество различных применений нагревательных кабелей. Отопление жилья - один из таких способов. Но соответствующее оборудование дополнительно используется под тротуарами, чтобы предотвращать образование льда зимой. Подобные системы актуальны, например, на автобусных остановках / вокзалах. Данный подход к обеспечению безопасности прохожих широко распространен в Скандинавии и иных северных регионах, способствуя предотвращению несчастных случаев.

Существуют и другие нишевые применения, становящиеся все более привлекательными. Например, подогрев крыш домов / водосточных желобов, чтобы предотвратить образование льда. Данный подход позволяет минимизировать риск несчастных случаев, когда наледь, свисающая с крыш, падает на людей, проходящих рядом.

Новое издание тематического стандарта, получившее буквенно-цифровое обозначение МЭК 60800:2021, дополняет и обновляет версию 2009 года, которая, в свою очередь, представляла собой полную перезагрузку относительно предыдущих версий. Вместо разработки стандарта, в тексте которого просто перечислены все требования и материалы, необходимые для производства соответствующих кабелей, авторы документа решили уделить повышенное внимание эффективности.

Стандарт МЭК 60800 включает описание широкого набора тестов надежности кабельных систем. Авторы документа подчеркивают, что резистивные нагревательные кабели — продукты, эксплуатируемые в течение длительного времени, техобслуживание которых затруднено особенностями монтажа (кабели часто прокладываются под бетонными полами). Поэтому они обязаны обладать устойчивостью к нагреву, исключая любую возможность короткого замыкания и т.д.

Свежее издание документа предлагает несколько новых тестов, включая испытания на устойчивость к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению. Дополнительно описаны тесты для оценки механических свойств продукции, актуальность которых обуславливается тем фактом, что в процессе установки рабочие нередко наступают на кабели, и последние обязаны выдерживать подобное механическое воздействие.

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