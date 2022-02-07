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Холдинг "Акрон" установил контроль над питерским кабельным заводом

Бенефициар тольяттинского холдинга «Акрон» Павел Морозов стал владельцем 100% некогда одного из крупнейших российских предприятий кабельной промышлености — ПК «Севкабель».

Перед этим бизнесмен организовал заключение мирового соглашения между кредиторами питерского завода и планирует вывести предприятие из банкротства.

В дальнейшем Морозов интегрирует «Севкабель» в состав подконтрольного ему холдинга «СКТ-Групп», рассчитывая инвестировать в его развитие порядка 2,5 млрд рублей. Об этом пишет газета «Самарское обозрение» 7 февраля 2022 года. «Севкабель» — первый кабельный завод в России, основанный еще в 1879 году.

За свою историю предприятие неоднократно меняло владельцев, форму собственности и структуру. «Севкабель» имеет достаточно широкую номенклатуру продукции. В основном в ней представлены кабели и провода энергетического назначения, а также кабели специального назначения: судовые, геофизические, радиочастотные для нужд Министерства обороны РФ.

До 2017 года «Севкабель» контролировали структуры банка «Санкт-Петербург», которые забрали актив у его прежних собственников, не справившихся с долговыми обязательствами. Банк больше интересовал земельный участок в центре Санкт-Петербурга, который занимало предприятия, а производственный бизнес финансистов привлекал мало.

В 2017 году «Санкт-Петербург» завел на «Севкабель» инвестора – самарский холдинг «Росскат», владевший рядом кабельных заводов в России. «Росскат» взял на себя обязательства вывести производственный бизнес «Севкабеля» на собственные площадки, освободив землю в Санкт-Петербурге для реализации девелоперского проекта.

Основной площадкой «Севкабеля» должен был стать строившийся завод в ОЭЗ Тольятти. Оперативным управлением бизнеса «Севкабеля» занималась санкт-петербургская компания «Политбюро». Годовая выручка «Севкабеля» приближалась к 8 млрд рублей.

Реализовать задуманные планы «Росскат» не смог. Собственник группы банк «Траст», не справившись с управлением обремененным долгами «Росскатом», инициировал банкротства завода и связанных с ним структур. По такому же сценарию пошел и «Севкабель», который задолжал кредиторам около 5,5 млрд рублей.

Большая часть этой суммы приходилась на поручительства по долгам «Росската». В теме банкротства «Севкабеля» «Трасту» пришлось вступить в жесткое противостояние с УК «Политбюро», не желавшего отдавать банкирам контроль над предприятием.

Стороны применяли к друг другу все возможные атрибуты корпоративных войн –обращения в правоохранительные органы, публикации в СМИ, многочисленные заявления в суды с требованиями привлечения оппонентов к ответственности.

В прошлом году в конфликт вокруг «Севкабеля» вмешалась третья сила – компания «Инкатех», входящая в тольяттинский холдинг «Акрон». «Инкатех» выкупил долг «Росската» перед Сбербанком, превратившись в крупнейшего кредитора нефтегорского завода и его дочерних обществ.

«Акрон» к этому времени развивал собственный холдинг «СКТ-Групп», который управлял активами, сосредоточенными в Северо-Западном регионе РФ. В него входили «Псковкабель», «Псковгеокабель», «Балткабель», «Геотехнологии» и «Псковэлектросвар».

Руководство «Акрона» приняло решение о поглощении СКТ-Групп «Севкабеля». Вместе с «Трастом» группа Морозова контролировала более половины задолженности «Севкабеля». СКТ-групп выступил с инициативой заключения мирового соглашения с кредиторами санкт-питербургского предприятия, выразив готовность погасить часть его обязательств.

Параллельно «Акрон» на торгах скупал активы «Севкабеля».

На финишную прямую поглощение проблемного, но при этом перспективного бизнеса вышло в конце прошлого года. 25 ноября 2021 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил мировое соглашение между кредиторами «Севкабеля» и прекратил банкротство предприятия.

За мировое соглашение проголосовали кредиторы, владевшие 58% долгов «Севкабеля». Согласно тексту документа СКТ-групп взял на себя обязательства в течении года погасить текущие платежи завода, а также выплатить 200 млн рублей банку «Траст». Остальным кредиторам структура «Акрона» вернет 15% от суммы долга.

В конце декабря прошлого года новым директором «Севкабеля» назначен руководитель СКТ-групп Александр Бычков. Параллельно Морозов становился официальным владельцем «Севкабеля». 1 февраля 2022 года он консолидировал 100% предприятия.

Эта информация уже отражена в системе СПАРК-Интерфакс. Акции «Севкабеля» Морозов выкупил у банкротящегося «Росската» и подконтрольной тому компании «Импегната». В СКТ Групп планируют перенести производство «Севкабеля» на площадку «Псковэлектросвара».

«Еще в процессе банкротства «Севкабеля» «СКТ Групп» начал перевоз оборудования завода из Санкт-Петербурга на собственную производственную площадку в город Псков, который на сегодняшний день завершен. «СКТ Групп» планирует в ближайшее время восстановить производство «Севкабеля», в настоящий момент активно идут строительные работы, производится монтаж технологических линий. Это масштабный проект как по инвестициям (более 2,5 млрд. рублей) и объему строительства (десятки тысяч квадратных метров новых цехов), так и по количеству создаваемых новых рабочих мест», —пояснили «Самарскому обозрению» в пресс-службе «Акрон Холдинга».

Роман Аврусин

Фото: Павел Морозов. Фото: архив «Самарского Обозрения». Игорь Горшков

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Источник: Самарское Обозрение

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