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Более 1,8 млн кв. м жилья построят в рамках проектов КРТ на юге России

Более 1,8 млн кв. м жилья построят в рамках проектов КРТ на юге России

8 февраля 2022, 17:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА, ЮФО
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

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Более 1,8 млн кв. м жилья с применением механизма комплексного развития территорий (КРТ) планируют построить на федеральных землях Южного федерального округа (ЮФО), вовлеченных в оборот ДОМ.РФ. Об этом во вторник сообщил управляющий директор ДОМ.РФ Анатолий Азизов.

"В ЮФО запланированы аукционы по проектам комплексного развития территорий (КРТ) и торги за долю помещений в новых домах на участках общей площадью 403 га, их градпотенциал - более 1,8 млн кв. м", - сказал Азизов на онлайн-конференции "Развитие жилищного строительства в ЮФО".

По его словам, Единый институт развития проводит первичную градостроительную проработку участков, в том числе кадастровые работы, согласовывает технико-экономические показатели, в проекты также закладывается применение стандартов ДОМ.РФ.

Первый аукцион на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории в ЮФО состоится 4 марта 2022 года, уточнили в ДОМ.РФ. На торги будет выставлен участок в Ростове-на-Дону площадью 11,2 га, где планируется построить 150 тыс. кв. м жилья. В этом году также планируется проведение аукционов по проектам КРТ в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, Республике Калмыкия. Общая площадь участков здесь составит около 390 га, градпотенциал - более 1,6 млн кв. м жилья смешанного типа. Кроме того, ДОМ.РФ ведет подготовку к проведению аукционов "за долю" в Краснодаре и Элисте по участкам общей площадью около 3 га. На них планируется строительство 24,7 тыс. кв. м.

Президент России Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников.

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Источник: ТАСС

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