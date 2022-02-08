Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила предоставления займов на модернизацию коммунальной инфраструктуры из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Постановление опубликовано во вторник на портале правовой информации.

Согласно документу, регионы могут получить займы на срок не более 25 лет с погашением долга начиная с пятого года. Процентная ставка составит 3%. Доля заемного финансирования в каждом проекте не может превышать 80%, а минимальная стоимость проекта должна составлять 100 млн рублей.

Заемщиками могут быть организации, владеющие объектами инфраструктуры на праве собственности, на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления либо на основе договора аренды или концессионного соглашения, организации, создаваемые при участии фонда.

Деньги будут выдаваться через Фонд содействия реформированию ЖКХ. Решение об одобрении проекта с предельным лимитом финансирования принимает президиум правительственной комиссии по региональному развитию в России, которую возглавляет вице-премьер Марат Хуснуллин.

Программа, которая предусматривает обновление коммунальной инфраструктуры за счет средств Фонда национального благосостояния, утверждена в январе 2021 года. В течение четырех лет на эти цели направят до 150 млрд рублей. Программа входит в комплекс мер экономической поддержки регионов - так называемое инфраструктурное меню.