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Нижегородский минстрой выдал разрешение на строительство океанариума на Гребном канале

Нижегородский минстрой выдал разрешение на строительство океанариума на Гребном канале

8 февраля 2022, 14:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: vremyan.ru

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Министерство строительства Нижегородской области выдало компании «Аквариум» разрешение на строительство океанариума на набережной Гребного канала, сообщается на сайте регионального минстроя.

Напомним, о планах по строительству океанариума стало известно в январе прошлого года. Его хотят построить в 20 метрах от дома №30 по улице Красная Слобода на участке площадью в 13 тысяч квадратных метров. Площадь главного здания будет около 5 тысяч квадратных метров. Также будет построено второе здание, в котором разместится фудкорт. Предполагается, что океанариум сможет принимать до 900 посетителей, а парковка перед ним будет вмещать 236 машиномест. Также проект предполагает благоустройство прилегающей территории.

Проект океанариума региональный минград утвердил в апреле прошлого года.

Визуализация: ООО «Аззириум» / depgrad.government-nnov.ru

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Источник: vremyan.ru

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