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Шведский системный оператор начинает пилотное исследование по изучению возможности привлечения к оказанию системных услуг энергоресурсов с нестабильной выработкой или управляемым потреблением

Шведский системный оператор начинает пилотное исследование по изучению возможности привлечения к оказанию системных услуг энергоресурсов с нестабильной выработкой или управляемым потреблением

8 февраля 2022, 13:15
Рубрика: За рубежом
Метки: ШВЕЦИЯ, ИССЛЕДОВАНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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Шведский системный оператор Svenska kraftnät объявил о старте в феврале 2022 г. пилотного исследовательского проекта по предоставлению системных услуг (ancillary services) и обеспечению восстановления нормального режима работы энергосистемы после технологических нарушений (remedial actions) за счет использования энергоресурсов с нестабильной выработкой или управляемым потреблением. Пилотное исследование предоставляет участникам энергорынка – собственникам энергообъектов с нестабильной выработкой или управляемым потреблением – в сотрудничестве с Svenska kraftnät изучить свои возможности в качестве поставщиков системных услуг. Проект планируется завершить до конца 2022 г.

Для системного оператора цель исследования – совместно с представителями энергетической отрасли изучить условия, при которых энергоресурсы с нестабильной выработкой или управляемым потреблением могут участвовать в оказании системных услуг, и организацию процесса предварительной квалификации таких энергоресурсов. Участники энергорынка в рамках исследования получат возможность предложить новые технические решения в указанных целях, что поможет Svenska kraftnät внести необходимые корректировки в процесс предварительного квалификационного отбора. Основная задача – объединить в рамках исследования различных участников энергорынка и различные технологии, чтобы получить общую и детализированную картину осуществимости процесса квалификационного отбора различных типов энергоресурсов с нестабильной выработкой или управляемым потреблением для участия в оказании системных услуг, и обменяться опытом.

Пилотное исследование включает изучение возможности участия энергоресурсов с нестабильной выработкой или управляемым потреблением в формировании резервов для ликвидации повышения или снижения частоты – Frequency Containment Reserves (FCR-N), FCR-D upwards и FCR-D downwards; резервов автоматического и оперативного регулирования частоты − Frequency Restoration Reserves (aFRR и mFRR); а также резервов нормированного регулирования частоты − Fast Frequency Reserve (FFR). В рамках исследования планируется изучить возможности участия в формировании указанных услуг таких технологий (но не ограничиваясь ими) как ветровая и солнечная генерация и управляемое потребление.

Отдельные или объединенные в группы участники энергорынка, получившие подтверждение о прохождении в рамках пилотного исследования первоначальной упрощенной предварительной квалификации, могут участвовать в работе соответствующих энергорынков в соответствии с обычными правилами. Никакой специальной компенсации за участие в пилотном исследовании в дополнение к обычной компенсации на рынке системных услуг выплачиваться не будет.

Официальный сайт Svenska kraftnät

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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