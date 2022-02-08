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Сформирован список участников конференции "Инвестэнерго-2022"

17 февраля по адресу: Москва, Тверская, 22, отель InterContinental, состоится ежегодная конференция «Инвестиционные проекты, модернизация, закупки в электроэнергетике» (Инвестэнерго-2022)». Откроет конференцию Заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак.

В конференции примут участие:

  • Заместитель генерального директора по закупкам и инвестициям, Фортум
  • Первый заместитель начальника Департамента сводного планирования и организации закупок, ФСК ЕЭС
  • Заместитель директора департамента по закупкам, Квадра
  • Директор по закупкам, Юнипро
  • Руководитель дирекции по работе с поставщиками и органами власти Дивизиона снабжения, Интер РАО
  • Начальник управления инвестиций, Квадра
  • Начальник отдела инвестиций, Башкирская сетевая компания
  • Руководитель департамента продвижения цифровой трансформации, Интер РАО
  • Директор по цифровой трансформации, МРСК Урала
  • Представители Минэнерго, Ростехнадзора, Россети, Силовые машины, Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ, Сименс Технологии Газовых Турбин и многие другие.

Запланируйте VIP-участие с организацией личных встреч, чтобы познакомиться и пообщаться с представителями компаний электроэнергетики.

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В рамках конференции обсудят:

  • Энергопереход: новая реальность в корпоративных закупках
  • Актуальные тенденции развития возобновляемой энергетики в России и мире
  • Инновационные решения для электроэнергетики
  • Модернизация электрогенерирующего оборудования с использованием ПГУ
  • Как стать поставщиком ПАО «Интер РАО»
  • Инструменты цифровой трансформации: кейсы и эффекты

и многое другое.

По итогам опроса ТЭК-Рейтинга состоится награждение Служб МТО генерирующих и сетевых компаний  в номинациях: информационная открытость, документооборот, долгосрочные договоры, технические требования, платежная дисциплина, персонал, предквалификация.

Каждый участник получает свежий выпуск настенной карты «Инвестиционные проекты в электроэнергетике - 2022».

На карте 2022 года размещены:

  • Схема и программа развития Единой энергетической системы России до 2027 года
  • Объемы и структура вводов генерирующих объектов ОЭС и ЕЭС России до 2027 года
  • Развитие магистральных и распределительных сетей до 2027 года
  • Оценка прогнозных объемов капитальных вложений в сооружение генерирующих мощностей и объектов электросетевого хозяйства до 2027 года
  • Информация о поставщиках и подрядчиках для электроэнергетики

Выполнение требований Роспотребнадзора по противодействию распространения Covid-19

  • При входе в фойе зала «Родченко» все участники проходят температурный контроль.
  • Защитные маски можно получить на стойке регистрации.
  • Дезинфицирующие средства находятся на стойке регистрации и в пакетах участников.
  • В помещении установлены рециркуляторы воздуха.

Генеральный партнер: Газпромбанк

Партнер секции: incomsteel

При поддержке: ТПП РФ, ТЭК-РЕЙТИНГ

До встречи на конференции Инвестэнерго-2022!

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Источник: Московские нефтегазовые конференции

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