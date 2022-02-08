Сформирован список участников конференции "Инвестэнерго-2022"

"Когда ты видишь результаты труда — это и есть мотивация"
8 февраля 2022, 11:30
Рубрика: Мероприятия
Метки: ИНВЕСТЭНЕРГО, ИНВЕСТЭНЕРГО-2022, КОНФЕРЕНЦИЯ, ЗАКУПКИ
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: Московские нефтегазовые конференции
17 февраля по адресу: Москва, Тверская, 22, отель InterContinental, состоится ежегодная конференция «Инвестиционные проекты, модернизация, закупки в электроэнергетике» (Инвестэнерго-2022)». Откроет конференцию Заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак.
В конференции примут участие:
Запланируйте VIP-участие с организацией личных встреч, чтобы познакомиться и пообщаться с представителями компаний электроэнергетики.
Зарегистрировать участников конференции »
В рамках конференции обсудят:
и многое другое.
По итогам опроса ТЭК-Рейтинга состоится награждение Служб МТО генерирующих и сетевых компаний в номинациях: информационная открытость, документооборот, долгосрочные договоры, технические требования, платежная дисциплина, персонал, предквалификация.
Каждый участник получает свежий выпуск настенной карты «Инвестиционные проекты в электроэнергетике - 2022».
На карте 2022 года размещены:
Выполнение требований Роспотребнадзора по противодействию распространения Covid-19
Генеральный партнер: Газпромбанк
Партнер секции: incomsteel
При поддержке: ТПП РФ, ТЭК-РЕЙТИНГ
До встречи на конференции Инвестэнерго-2022!
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