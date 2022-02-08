Сформирован список участников конференции "Инвестэнерго-2022"

17 февраля по адресу: Москва, Тверская, 22, отель InterContinental, состоится ежегодная конференция «Инвестиционные проекты, модернизация, закупки в электроэнергетике» (Инвестэнерго-2022)». Откроет конференцию Заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак.

В конференции примут участие:

Заместитель генерального директора по закупкам и инвестициям, Фортум

Первый заместитель начальника Департамента сводного планирования и организации закупок, ФСК ЕЭС

Заместитель директора департамента по закупкам, Квадра

Директор по закупкам, Юнипро

Руководитель дирекции по работе с поставщиками и органами власти Дивизиона снабжения, Интер РАО

Начальник управления инвестиций, Квадра

Начальник отдела инвестиций, Башкирская сетевая компания

Руководитель департамента продвижения цифровой трансформации, Интер РАО

Директор по цифровой трансформации, МРСК Урала

Представители Минэнерго, Ростехнадзора, Россети, Силовые машины, Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ, Сименс Технологии Газовых Турбин и многие другие.

Запланируйте VIP-участие с организацией личных встреч, чтобы познакомиться и пообщаться с представителями компаний электроэнергетики.

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В рамках конференции обсудят:

Энергопереход: новая реальность в корпоративных закупках

Актуальные тенденции развития возобновляемой энергетики в России и мире

Инновационные решения для электроэнергетики

Модернизация электрогенерирующего оборудования с использованием ПГУ

Как стать поставщиком ПАО «Интер РАО»

Инструменты цифровой трансформации: кейсы и эффекты

и многое другое.

По итогам опроса ТЭК-Рейтинга состоится награждение Служб МТО генерирующих и сетевых компаний в номинациях: информационная открытость, документооборот, долгосрочные договоры, технические требования, платежная дисциплина, персонал, предквалификация.

Каждый участник получает свежий выпуск настенной карты «Инвестиционные проекты в электроэнергетике - 2022».

На карте 2022 года размещены:

Схема и программа развития Единой энергетической системы России до 2027 года

Объемы и структура вводов генерирующих объектов ОЭС и ЕЭС России до 2027 года

Развитие магистральных и распределительных сетей до 2027 года

Оценка прогнозных объемов капитальных вложений в сооружение генерирующих мощностей и объектов электросетевого хозяйства до 2027 года

Информация о поставщиках и подрядчиках для электроэнергетики

Выполнение требований Роспотребнадзора по противодействию распространения Covid-19

При входе в фойе зала «Родченко» все участники проходят температурный контроль.

Защитные маски можно получить на стойке регистрации.

Дезинфицирующие средства находятся на стойке регистрации и в пакетах участников.

В помещении установлены рециркуляторы воздуха.

Генеральный партнер: Газпромбанк

Партнер секции: incomsteel

При поддержке: ТПП РФ, ТЭК-РЕЙТИНГ

До встречи на конференции Инвестэнерго-2022!