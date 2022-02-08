На Кедровском угольном разрезе АО «УК «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) введена в промышленную эксплуатацию цифровая система технологической радиосвязи. Современная технология позволяет обеспечить отличное качество сигнала в любой точке и повысить безопасность персонала при ведении горных работ.

Кедровский стал вторым филиалом угольной компании, где реализован данный проект: в 2019 году цифровая радиосвязь была запущена на Бачатском угольном разрезе. Внедренная система заменила аналоговую радиосвязь, построенную на базе технологий 80-х годов прошлого века.

Новый формат связи на Кедровском разрезе реализован на базе вышек сотовой связи, на которых дополнительно были установлены антенны цифровой радиосвязи стандарта DMR (Digital Mobile Radio) Tier III и модули с оборудованием. Устойчивость и высокое качество технологической радиосвязи на территории всего филиала обеспечивают четыре базовые станции, пятая смонтирована на обогатительной фабрике предприятия.

Помимо стандартного для радиосвязи набора функций новая система позволяет создавать группы из нескольких абонентов (по аналогии с чатами в мессенджерах), которые могут общаться в эфире параллельно, не мешая друг другу. Технология также отслеживает местонахождение работника и горнотранспортного оборудования по координатам GPS и ГЛОНАСС, что при проведении, например, взрывных работ помогает исключить возможность пребывания в опасной зоне техники и людей.

«Цифровая радиосвязь обладает важной для обеспечения промышленной безопасности функцией: по позиционированию радиостанции можно узнать местоположение человека, – комментирует главный энергетик филиала «Кедровский угольный разрез» Алексей Чулынин. – При этом функция ManDown помогает определить, человек находится в вертикальном или горизонтальном положении - что означает, все ли с ним в порядке. Внедрение новой технология осуществляется в рамках Многофункциональной системы безопасности, которая сегодня создается в компании».

На сегодняшний день на Кедровском разрезе запущены в эксплуатацию 317 радиостанций нового формата: 136 переносных, три стационарные, остальные – мобильные. В течение 2022 года планируется внедрение системы цифровой технологической радиосвязи еще на двух разрезах УК «Кузбассразрезуголь» - Краснобродском и Калтанском.