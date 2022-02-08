Правительство внесло в Госдуму законопроект, меняющий механизмы создания и схемы управления особыми экономическими зонами (ОЭЗ), а также упрощающий порядок получения статуса резидента ОЭЗ. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Законопроект, в частности, предусматривает сокращение типов ОЭЗ с четырех до трех: промышленно-технологические ОЭЗ (объединяются промышленно-производственные и технико-внедренческие ОЭЗ), туристско-рекреационные ОЭЗ и портовые ОЭЗ. Управление ОЭЗ будет осуществляться путем заключения единственного соглашения о создании и управлении ОЭЗ между Минэкономразвития России, субъектом РФ, муниципалитетом и управляющей компанией. Соглашением предполагаются определение границы ОЭЗ, обязательства по финансированию создания объектов инфраструктуры, перспективный план развития ОЭЗ, значения ключевых показателей эффективности ОЭЗ, а также полномочия всех сторон.

Примерная форма соглашения о создании и управлении ОЭЗ разрабатывается Минэкономразвития.

Закрепляется необходимость разработки Минэкономразвития порядка оформления и подачи заявки на расширение ОЭЗ, а также включения в заявку на создание (расширение) ОЭЗ перспективного плана развития ОЭЗ, плана обустройства ОЭЗ и проекта планировки территории ОЭЗ. Также закрепляется необходимость разработки министерством примерных форм соглашения о создании и управлении ОЭЗ, плана обустройства ОЭЗ и прилегающей к ней территории и перечня планируемых к строительству объектов инфраструктуры ОЭЗ, перспективного плана развития ОЭЗ.

Предусматривается возможность ликвидации ОЭЗ в случае признания ее деятельности неэффективной в течение пяти лет подряд. При этом первая оценка эффективности функционирования ОЭЗ проводится не ранее чем через два года после ее создания. Оценка эффективности каждой ОЭЗ будет проводиться по разным показателям в зависимости от срока функционирования ОЭЗ ("зрелости" площадки) и ее отраслевой направленности (разные подходы к оценке промышленных, туристических, инновационных (научных) площадок), например, с 1 по 3 годы - основной упор делается на эффективность создания инфраструктуры ОЭЗ, с 4 по 6 годы - эффективность деятельности резидентов ОЭЗ (вложенные инвестиции, созданные рабочие места и т.д.), с 7 года и далее - бюджетная эффективность (возврат налогов и т. д.)

Изменения в схеме финансирования

Также меняется схема финансирования создания ОЭЗ путем исключения необходимости докапитализации АО "Особые экономические зоны", расширяется перечень разрешенных видов деятельности на территориях ОЭЗ, упрощается порядок получения статуса резидента ОЭЗ путем замены бизнес-планов на паспорта инвестпроектов, являющиеся упрощенной формой бизнес-плана, и сокращения сроков заключения соглашений о ведении деятельности в ОЭЗ до 15 рабочих дней. Наблюдательный и экспертный советы ОЭЗ исключаются, вводится возможность заключения соглашения о ведении деятельности напрямую с субъектом РФ или управляющей компанией в случае передачи им соответствующих полномочий.

Сведения о наличии не сданных в аренду земельных участков, сведений о построенных, находящихся в стадии выполнения строительно-монтажных работ и планируемых к строительству объектах инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иных инфраструктур ОЭЗ, сведений о загруженности построенных объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иных инфраструктур ОЭЗ будут публиковаться на сайтах, определенных Минэкономразвития.