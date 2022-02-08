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В Татарстане отремонтируют мост через Каму на трассе Р-239 Казань – Оренбург

В Татарстане отремонтируют мост через Каму на трассе Р-239 Казань – Оренбург

8 февраля 2022, 11:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: РОСАВТОДОР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: Росавтодор

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Все работы планируется завершить в 2023 году.

Мост протяженностью 1,6 км расположен на 78-м км автодороги в Рыбно-Слободском районе республики.

Специалистам предстоит отремонтировать 14 опор и заменить деформационный шов на восьмой опоре. Также обновят мостовое полотно: нанесут более 1000 кв. метров напыляемой бесшовной гидроизоляции, которая надежно защитит стальные ответственные конструкции от коррозионных повреждений. А затем уложат двухслойное покрытие из асфальтобетона. Нижний слой выполнят литого асфальтобетона, верхний – из щебеночно-мастичного, подобранного с учетом уровня интенсивности движения и особенностей климата.

Кроме того, выполнят покраску опор моста, пролетного строения и перильного ограждения, а также частично заменят поврежденное барьерное ограждение. Работы по ремонту планируется завершить в ноябре 2023 года.

Добавим, что сейчас на указанной автодороге ведутся работы по капитальному ремонту моста через реку Кандыз. Они включают замену всех конструктивных элементов искусственного сооружения. Сдать объект в эксплуатацию планируется осенью этого года.

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Источник: Росавтодор

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