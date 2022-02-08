В аэропорту Алдан установят новое радиолокационное оборудование

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на оснащение регионального аэропорта в Якутии аэродромным радиолокационным комплексом управления воздушным движением. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Открытый в 1931 году гражданский региональный аэропорт Алдан расположен в одноименном городе Алданского района Республики Саха (Якутия) и обеспечивает регулярное авиасообщение с Якутском.

Проектной документацией предусмотрены строительство позиции и установка в аэропорту аэродромного радиолокационного комплекса «Лира А10», состоящего из первичного обзорного аэродромного радиолокатора (ОРЛ-А) и вторичного радиолокатора (ВРЛ). АРЛК предназначен для радиолокационного наблюдения за воздушной обстановкой в районе аэродрома, контроля за движением воздушных судов по схемам захода на посадку аэродрома и определения положения ВС в начальной фазе захода на посадку и на посадочной прямой с последующей передачей информации о воздушной обстановке в пункты ОВД для контроля и обеспечения управления воздушным движением.

Объекты комплекса – башню с аппаратным контейнером, антенной системой АРЛК и модулем технического персонала, площадку под контейнер для ТБО, металлическое ограждение и другие – разместят на территории Алданского отделения Нерюнгринского центра ОВД филиала «Аэронавигация Северо-Восточной Сибири».

Генеральный проектировщик – АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей». Застройщик – Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» (ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»).

Фото: ФКП «Аэропорты Севера»