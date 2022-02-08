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В рамках развития сельских территорий в Еравнинском районе Бурятии построят большую школу

В рамках развития сельских территорий в Еравнинском районе Бурятии построят большую школу

8 февраля 2022, 11:15
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, БУРЯТИЯ
Отрасль: Строительство 
Источник: Ростендер

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К концу июня 2023 года в селе Сосново-Озерское Еравнинского района Бурятии построят школу на 450 мест, сообщает RosTender.info. На выполнение строительных работ объявлен тендер, заявки на участие принимают до 16 февраля. Здание школы возведут по улице Матросова. Помимо учебных классов, проектом предусмотрен обеденный зал на 225 мест, актовый зал на 100 мест с сопутствующими помещениями, библиотека, спортивный зал, мастерские по обработке тканей, металла и дерева, помещение для обучения навыкам приготовления пищи. На строительство школы направят 496 млн рублей.

Согласно сообщениям СМИ, прошлой осенью Бурятия получила 1,5 млрд рублей на развитие сельских территорий. Минсельхозпрод России утвердил распределение регионам средств федерального бюджета на следующий год и плановый период 2023-2024 годов на ведомственную целевую программу «Современный облик сельских территорий».

Так, в трех районах республики планируется реализация трех проектов на выделенные средства. Помимо школы в Еравнинском районе, предусмотрено строительство детского сада и школы в улусе Дутулур. В Бичурском районе отремонтируют стадион, дом культуры и детский сад, построят детскую школу искусств и две спортивные площадки.

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Источник: Ростендер

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