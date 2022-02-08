 
Инвестиции (проекты)

Инвесторы АПК принесут в Тюменскую область более 47 млрд рублей

Инвесторы АПК принесут в Тюменскую область более 47 млрд рублей

8 февраля 2022, 14:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ
Отрасль: Строительство 
Источник: РБК Тюмень

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
386

Инвесторы из агропромышленного комплекса принесут в экономику Тюменской области свыше 47 млрд рублей. Такие данные губернатор региона Александр Моор сообщил РБК Тюмень на интервью.

«Сфера АПК в последние годы активно развивается во всех регионах Российской Федерации и агропромышленный комплекс становится инвестиционно-привлекательным. На сегодняшний день в реестре инвестпроектов Тюменской области больше 130 проектов, связанных с сельским хозяйством с общим объемом инвестиций больше 47 млрд рублей», — пояснил губернатор.

Александр Моор сообщил, что один из самых крупных проектов — четвертая очередь тепличного комбината «ТюменьАгро» в Тюменском районе, объем инвестиций в который составляет почти 7 млрд рублей. Еще один проект реализуется группой компаний «РусКом», а именно строительство свинокомплекса с объемом инвестиций 2,5 млрд рублей.

 Фото: Анна Майорова / РИА URA.RU

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: РБК Тюмень

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Более 1,8 млн кв. м жилья построят в рамках проектов КРТ на юге России 08.02.2022
Более 1,8 млн кв. м жилья построят в рамках проектов КРТ на юге России
Марат Хуснуллин: Во Владимирской области до конца 2022 года планируется открытие рабочего движения ч... 08.02.2022
Марат Хуснуллин: Во Владимирской области до конца 2022 года планируется открытие рабочего движения ч...
Нижегородский минстрой выдал разрешение на строительство океанариума на Гребном канале 08.02.2022
Нижегородский минстрой выдал разрешение на строительство океанариума на Гребном канале
Канатные дороги до Рождествено и Южного города планируют построить к 2024 году 08.02.2022
Канатные дороги до Рождествено и Южного города планируют построить к 2024 году
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно