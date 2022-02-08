Инвесторы АПК принесут в Тюменскую область более 47 млрд рублей

Инвесторы из агропромышленного комплекса принесут в экономику Тюменской области свыше 47 млрд рублей. Такие данные губернатор региона Александр Моор сообщил РБК Тюмень на интервью.

«Сфера АПК в последние годы активно развивается во всех регионах Российской Федерации и агропромышленный комплекс становится инвестиционно-привлекательным. На сегодняшний день в реестре инвестпроектов Тюменской области больше 130 проектов, связанных с сельским хозяйством с общим объемом инвестиций больше 47 млрд рублей», — пояснил губернатор.

Александр Моор сообщил, что один из самых крупных проектов — четвертая очередь тепличного комбината «ТюменьАгро» в Тюменском районе, объем инвестиций в который составляет почти 7 млрд рублей. Еще один проект реализуется группой компаний «РусКом», а именно строительство свинокомплекса с объемом инвестиций 2,5 млрд рублей.

Фото: Анна Майорова / РИА URA.RU