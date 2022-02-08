 
Инвестиции (проекты)

Канатные дороги до Рождествено и Южного города планируют построить к 2024 году

Канатные дороги до Рождествено и Южного города планируют построить к 2024 году

8 февраля 2022, 13:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: volga.news

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
163

Канатные дороги из Самары до Рождествено и Южного города в Волжском районе планируется построить на условиях концессии в 2022 - 2024 годах. Такие данные указываются в обновленном списке инвестиционных проектов, реализуемых на территории Самары. Сейчас проекты находятся на "стадии структурирования".

Инвестиции в строительство канатной дороги до Южного города оцениваются в 3,74 млрд руб., до Рождествено — в 2,88 млрд рублей.

Напомним, проект "канатки" до Южного города застройщик микрорайона — группа "Древо" — анонсировал еще 2015 году. Тогда обозначались сроки строительства 2018–2019 годы. Однако в 2019 г. была лишь утверждена документация по планировке территории для размещения пассажирской подвесной канатной дороги от железнодорожного вокзала Самары.

Строительство канатной дороги до Рождествено обсуждается с 2000-х годов. В 2014 г. проект, инициированный ассоциацией "Версиво", был внесен перечень стратегических инвестпроектов региона. Тогда оно оценивался в 2,2 млрд рублей. Однако инвестор так и не был найден.

В 2015 г. сообщалось, что французская компания Pomagalski (POMA) заинтересована принять участие в строительстве канатной дороги Самара — Рождествено, а также подвесной трассы от железнодорожного вокзала до Южного города.

В феврале прошлого года представители POMA провели презентацию проекта канатной дороги от "Ладьи" до Рождествено протяженностью 5,3 км с промежуточной станцией на острове Рождественский.

Фото — depositphotos.com.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: volga.news

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Инвесторы АПК принесут в Тюменскую область более 47 млрд рублей 08.02.2022
Инвесторы АПК принесут в Тюменскую область более 47 млрд рублей
Нижегородский минстрой выдал разрешение на строительство океанариума на Гребном канале 08.02.2022
Нижегородский минстрой выдал разрешение на строительство океанариума на Гребном канале
Новые линии, трамваи и депо: Краснодар заключит концессии на ₽33 млрд 08.02.2022
Новые линии, трамваи и депо: Краснодар заключит концессии на ₽33 млрд
В Татарстане отремонтируют мост через Каму на трассе Р-239 Казань – Оренбург 08.02.2022
В Татарстане отремонтируют мост через Каму на трассе Р-239 Казань – Оренбург

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно