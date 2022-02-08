Марат Хуснуллин рассказал о ходе работ по строительству участка трассы М-12, осуществляемому в рамках второго этапа работ, проходящих на территории Владимирской области. Он сообщил, что сегодня идут работы на развязках будущей скоростной дороги с трассами М-7 «Волга» (на 91-м км) и Р-132 «Золотое кольцо». По словам вице-премьера, на 17 из 37 км второго этапа строительства планируется запуск рабочего движения уже в IV квартале 2022 года.

«Это позволит переключить часть трафика с южного обхода Владимира и разгрузить дорожную сеть Владимирской области в целом. Нам важно, чтобы при строительстве трассы М-12 граждане как можно скорее ощущали положительный эффект от ввода каждого из её участков», – сказал он.

Три этапа строительства трассы длиной 219,4 км проходят по территории Владимирской области, и на всем их протяжении сегодня развёрнуты работы: на 171 км идёт устройство земляного полотна, ведутся работы на 59 из 75 искусственных сооружений. На строительстве задействовано более 3 тысяч человек и 945 единиц техники.

«В этом году запустим ещё движение по 22 км 0 этапа М-12 в Московской области от Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) до А-108. Таким образом, автомобилисты смогут проехать в конце 2022 года по 39 км М-12», – отметил председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Проект трассы М-12 является частью Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ). Дорога протяжённостью 811 км свяжет Москву с Казанью, объединит пять регионов: Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Республику Чувашия и Республику Татарстан. Реализация проекта позволит обеспечить скоростное автомобильное сообщение между крупнейшими центрами экономического роста Центрального и Приволжского федеральных округов, интегрированное с сетью скоростных автомобильных дорог европейской части России и международных транспортных коридоров в целях реализации транзитного потенциала страны, а также повысить безопасность и качество автомобильного движения на территории регионов тяготения М-12. Время в пути от Москвы до Владимира сократится в два раза. Станут доступнее туристические жемчужины Владимиро-Суздальского музея-заповедника. В его составе 56 памятников гражданского, оборонительного и церковного зодчества, расположенных в том числе во Владимире, Суздале, Боголюбове, Гусь-Хрустальном.

Фото: tsm.ru