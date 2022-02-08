Власти собираются построить в Лесосибирске отдельный микрорайон "Юбилейный" специально для переселенцев из аварийного жилья в Красноярском крае, следует из информации на сайте госзакупок.

Согласно объявленному тендеру, реализовать проект предполагается в течение 2022-2024 гг. Начальная (максимальная) цена контракта по объекту составляет 3,656 млрд рублей. Источники финансирования - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджеты региона и Лесосибирска. Проектно-сметная документация также размещена на сайте госзакупок, а объем работ по строительству определен в соответствии с планом расселения.

Как сообщалось, в Лесосибирске в прошлом году построены два дома для переселения из аварийного жилья, 60- и 90-квартирный. В 60-квартирный дом 179 лесосибирцев заселились осенью. Ключи от квартир в 90-квартирном доме начали получать в декабре. Общее финансирование строительства домов для переселения из аварийных объектов в Лесосибирске составило в прошлом году 425 млн рублей.