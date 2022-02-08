 
Контракты

Микрорайон за 3,6 млрд руб хотят построить в Лесосибирске для переселенцев из аварийного жилья

Микрорайон за 3,6 млрд руб хотят построить в Лесосибирске для переселенцев из аварийного жилья

8 февраля 2022, 10:00
Рубрика: Контракты
Метки: ГОСЗАКУПКИ, ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 
Источник: interfax-russia.ru

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
195

Власти собираются построить в Лесосибирске отдельный микрорайон "Юбилейный" специально для переселенцев из аварийного жилья в Красноярском крае, следует из информации на сайте госзакупок.

Согласно объявленному тендеру, реализовать проект предполагается в течение 2022-2024 гг. Начальная (максимальная) цена контракта по объекту составляет 3,656 млрд рублей. Источники финансирования - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджеты региона и Лесосибирска. Проектно-сметная документация также размещена на сайте госзакупок, а объем работ по строительству определен в соответствии с планом расселения.

Как сообщалось, в Лесосибирске в прошлом году построены два дома для переселения из аварийного жилья, 60- и 90-квартирный. В 60-квартирный дом 179 лесосибирцев заселились осенью. Ключи от квартир в 90-квартирном доме начали получать в декабре. Общее финансирование строительства домов для переселения из аварийных объектов в Лесосибирске составило в прошлом году 425 млн рублей.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: interfax-russia.ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Контракты
В рамках развития сельских территорий в Еравнинском районе Бурятии построят большую школу 08.02.2022
В рамках развития сельских территорий в Еравнинском районе Бурятии построят большую школу
На строительство 07.02.2022
На строительство "несогласованной" ЛЭП в лесах Севастополя уже выделили деньги
АО 04.02.2022
АО "ТВЭЛ" и Пермский край договорились о развитии сотрудничества
16 километров дороги от Раздольного до Хасана отремонтируют в рамках нацпроекта 04.02.2022
16 километров дороги от Раздольного до Хасана отремонтируют в рамках нацпроекта
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно