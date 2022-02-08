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Новые линии, трамваи и депо: Краснодар заключит концессии на ₽33 млрд

Новые линии, трамваи и депо: Краснодар заключит концессии на ₽33 млрд

8 февраля 2022, 12:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Транспорт Строительство 
Источник: РБК

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Мэрия Краснодара планирует заключить два концессионных соглашения для строительства новых трамвайных линий на территории города общей протяженностью 71 км. Об этом на совещании депутатов гордумы сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Реализация концессионных соглашений планируется при поддержке администрации Краснодарского края и с привлечением льготных механизмов финансирования институтов развития ДОМ.РФ и ВЭБ.РФ. По словам Владимира Архипова, участие региональных властей необходимо, поскольку выплаты в рамках концессии город сможет осуществлять только при субсидировании из бюджета региона.

Где появятся трамвайные линии по концессии

Первым направлением станет микрорайон Гидростроителей, и продление трамвайной линии от ул. Мачуги. Также подразумевается продление линии по ул. 40 лет Победы до Багряной, со строительством трамвайного депо и далее, в сторону Восточного обхода.

В рамках первого концессионного соглашения планируется строительство 35 км трамвайных линий и трамвайного депо со строительством объектов улично-дорожной сети. Необходимая сумма финансирования по предварительным оценкам составляет порядка 20 млрд руб. Средства планируется привлечь с использованием механизма инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ.

Второе направление, западное, мэрия планирует реализовать с использованием льготного финансирования ВЭБ.РФ. Линия пойдет от Западного трамвайного депо: от Красных Партизан вдоль Западного обхода с выходом на Немецкую деревню и далее к «Баскет Холлу». Оттуда трамваи будут возвращаться на ул. Московскую. Речь идет о создании более 35 км новых трамвайных линий, 3 км автомобильных дорог, двух подземных пешеходных переходов и двух путепроводов. Стоимость составит 13,5 млрд руб.

«Для обеспечения новых линий потребуется 65 единиц трамваев, их закупка тоже будет включена в концессионные соглашения», — пояснил Владимир Архипов.

По его словам, разработка конкурсной документации по указанным проектам должна быть завершена уже к марту 2022 года. После чего будет проведен отбор концессионера из числа потенциальных претендентов.

«Разработку проектно-сметной документации планируется включить в концессионное соглашение. Вероятно, эта работа займет по крайней мере год. Параллельно мэрия Краснодара будет изымать земельные участки под будущее строительство. Так что начало реализации обоих проектов — примерно середина 2024 года. Еще полтора-два года займет само строительство», — рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.

Также Владимир Архипов прокомментировал завершение работ над линией по ул. Московской. По его словам, в феврале трамваи уже технически смогут ехать от Московской и Солнечной с разворотом в районе Петра Метальникова. 31 марта по этому направлению будут запущены пассажирские перевозки. Протяженность маршрута в обе стороны составит 5 км.

Как отметил директор МУП «КТТУ» Александр Грачев, без развития трамвайная сеть города теряет свою актуальность для жителей, поскольку она не заходит в новые микрорайоны.

«При этом трамвай остается самым востребованным видом транспорта. По итогам 2021 года в среднем в час трамвай перевозил 68 пассажиров. В то время как троллейбус — 34, а автобус — 38. Это наш любимый транспорт, и его нужно продолжать развивать», — сказал Александр Грачев.

По его словам, заключение концессионных соглашений позволит увеличить протяженность трамвайной сети города с 128 км (включая линию на Московской) до 199. В результате ежегодный пассажиропоток краснодарского трамвая увеличится на 24 млн человек.

О строительстве новых трамвайных линий в рамках концессии стало известно в 2021 году. Как сообщал РБК Краснодар, работы по их созданию планировались в рамках проекта «Магистраль», разработанного департаментом транспорта и дорожного хозяйства Краснодара. Новые трамвайные ветки будут пролегать в юго-восточном, северо-восточном и северо-западном направлениях.

На обновление парка трамваев в 2022 году в Краснодаре выделят 1 млрд руб. Напомним, что программа Краснодарского края, в рамках которой осуществлялось обновление парка трамваев в краевом центре, завершилась в 2021 году. С 2019 года из краевого бюджета городу выделили 3 млрд рублей для обновления трамвайного парка. За эти средства приобрели более 100 новых трамваев.

О строительстве новых трамвайных веток в Краснодаре заговорили в 2018 году. Тогда стало известно о планах властей продлить четыре линии. Прорабатывались варианты в Восточно-Кругликовском микрорайоне — от ул.Красных зорь до ул. Домбайской, продолжение от ул. им. Мачуги до «большого кольца» микрорайона Гидростроителей, от ул. им. Бершанской до аэропорта «Пашковский» и по ул. Московской до ул. им. Петра Метальникова.

В 2019 году мэрия Краснодара выделила средства на проектирование первой линии по ул. Московской.

 Фото: мэрия Краснодара

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Источник: РБК

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