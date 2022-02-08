Воронежское ООО «Синоквант» планирует увеличить объем инвестиций в проект по производству ЖК-телевизоров на площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Центр» под Воронежем — до 1,8 млрд руб. Об этом сообщил гендиректор АО «Винко» (управляющая компания ОЭЗ) Алексей Камышев. Как уточнили в департаменте промышленности Воронежской области, мощность предприятия вырастет в три раза по сравнению с заявленной первоначально. Ранее она составляла 1 млн штук.

Площадь земельного участка для реализации проекта планируется оставить без изменений — 8 га. Объем инвестиций изначально составлял 600 млн руб., затем вырос до 1,25 млрд руб. Первую очередь завода планируют запустить в 2022 году (ранее речь шла о 2021-м). Сейчас проект находится в активной стадии проектирования. Вся инфраструктура для его запуска готова.

У группы компания «Квант», в которую входит ООО «Синоквант», в Воронеже уже есть производство размером 11 тыс. кв. м мощностью около 2 тыс. телевизоров в смену на площадке бывшего завода «Видеофон», где трудятся 450 человек, и две линии в Зеленограде мощностью до 1,5 тыс. телевизоров в смену. В 2020 году группа озвучила намерение организовать сборочное производство бытовой техники площадью 30 тыс. кв. м в Воронеже. В июне 2020-го «Синоквант» стал резидентом местной ОЭЗ «Центр».

По данным Kartoteka.ru, ООО «Квант» зарегистрировано в 2016 году в Зеленограде для производства телевизионных приемников, включая видеомониторы и видеопроекторы. Уставный капитал — 126 млн руб. 100% долей напрямую и через ООО «Квант–Сервис» принадлежат гендиректору Михаилу Етонову. По собственным данным, компания специализируется на производстве ЖК телевизоров 24-65 дюймов около 200 моделей брендов Dexp, Amcv, Lumus, Starwind, Xiaomi, Supra, Akai, Akira, Hyundai, Leben, Bbk, Orion, Yuno, Fusion, Econ, Hi. В 2020 году выручка компании составила 7,2 млрд руб., чистая прибыль — 49,1 млн руб.

ООО «Синоквант» зарегистрировано в 2020 году в Новой Усмани Воронежской области для производства жидкокристаллических и плазменных телевизоров. Уставный капитал — 50 тыс. руб. Гендиректором и бенефициаром также является Михаил Етонов.

Екатерина Дыгало