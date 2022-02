Рубрика "Прогнозы и рейтинги". Выпуск №20

Представляем Вашему вниманию очередной выпуск рубрики «Прогнозы и рейтинги». В ней приводятся сводные статистические данные по актуальным для отрасли вопросам, а также аналитические отчеты и прогнозы.

Данная рубрика является открытой. Если у Вас есть интересные материалы – направляйте нам на адрес cigre@cigre.ru cо ссылкой на источник.

Все выпуски рубрики «Прогнозы и рейтинги» доступны по ссылке.

Россия может войти в пятерку крупнейших производителей меди в мире

Россия может войти в пятерку крупнейших производителей меди в мире, пишет Financial Times.

К 2030 году объем производства меди в стране может вырасти вдвое, до уровня свыше 2 млн тонн. Благодаря этому Россия станет четвертым по величине производителем в мире, обогнав США и Китай. Наиболее перспективными проектами издание называет Удоканское («Удоканская медь») и Баимское (Kaz Minerals) месторождения.

Ранее о возрастающей роли меди в глобальной экономике говорил основной акционер «Удоканской меди» Алишер Усманов. Миллиардер предрек этому металлу судьбу «нового золота» в связи с его решающим значением для технологий возобновляемой энергетики. Строящийся с нуля по ESG-гайдлайнам комбинат планирует к 2026 году производить до 400 тысяч тонн меди ежегодно.

Источник: ссылка.

Как мы и наши дети проживем следующие 100 лет? - результаты форсайта столетия

Эксперты Форсайта: более пятидесяти российских и более десяти международных экспертов в области долгосрочного прогнозирования и стратегирования.

Форсайт столетия проходил 21–27 июля 2021 г. в Великом Новгороде на площадке образовательного интенсива «Архипелаг 2121».

Предварительная подготовка Форсайта проводилась в рамках «Школы стратегий будущего» с 28 июня по 7 июля 2021 г. Организаторы: Агентство стратегических инициатив, Платформа НТИ, Университет 20.35

Материал доступен по ссылке.

EY опубликовал тенденции в электроэнергетике - 2021

Электроэнергетика восстановила свои позиции, которые несколько пошатнулись годом ранее из-за пандемии (-0,5% г-к-г). МЭА посчитало, что спрос на электроэнергию в мире в 2021 г подскочил на 6,2%. Рекордное увеличение годового потребления в абсолютном выражении (> чем на 1500 ТВтч) стало возможным благодаря росту ключевых экономик в условиях «новой нормальности», а также погодным условиям (более холодная зима и теплое лето). В Европе и Америке энергопотребление вернулось к допандемийному уровню (+4,4% и +3,8%), а в Азии выше (+8,1%).

Парадоксом стало то, что несмотря на климатическую повестку угольная генерация в 2021 г достигла исторического максимума, увеличившись на 8,6% к 2020 г. (52% всего прироста спроса), в то время как газовая генерация, сдерживаемая высокими ценами, выросла на 2,1%, а из ВИЭ – на 6,2%.

Источник: ссылка.

Энергетический переход может сократить мировой ВВП на 2% к 2050 году

В Wood Mackenzie посчитали , что ускоренный энергетический переход будет иметь ощутимые экономические последствия.

В сценарии "1,5 °C" годовой мировой ВВП достигнет $165 триллионов в 2050 году. Совокупные потери в размере 75 триллионов долларов США за период с 2022 по 2050 год, хотя и существенны, составляют всего 2,1% от общего объема производства за этот период,

При этом некоторые страны почувствуют последствия больше, чем другие, поскольку менее развитые страны и страны с низким уровнем доходов, вероятно, будут нести непропорционально высокое бремя в переходный период.

Отмечается, что в лучшем положении находятся более богатые страны с развитыми рынками капитала и высокой склонностью к инвестированию в новые технологии или существующим присутствием в зарождающихся переходных секторах.

Читать далее: ссылка.

Ограничения, касающиеся подмешивания водорода в европейскую газовую сеть

Немецкий институт экономики энергетики и технологий энергетических систем (Fraunhofer IEE) опубликовал доклад «Ограничения, касающиеся подмешивания водорода в европейскую газовую сеть» («The limitations of hydrogen blending in the European gas grid»). Перевод RenEn.

Выводы немецкого института полностью совпадают с выводами, которые уже пару лет озвучивает «Газпром» - «не нужно этого делать». Ниже изложены причины, подтверждающие этот вывод.

Добавление в газовые сети 20% водорода — такой процент, который считается технически допустимым для безопасной работы газовых котлов, лоббируют «заинтересованные стороны» — даст снижение выбросов всего на 6-7%, но увеличит расходы предприятий и домохозяйств на гораздо большую величину.

Читать далее: ссылка.

Перспективы угольной и газовой энергетики в Китае и пик выбросов

Китай планирует (обязуется) достичь пика выбросов парниковых газов до 2030 года и углеродной нейтральности до 2060 года

Для этого, среди прочего, КНР собирается строго ограничивать рост потребления угля в течение 14-й пятилетки (2021-2025) и постепенно сокращать его в период 15-й пятилетки (2026-2030).

Читать далее: ссылка.

Бразилия будет поддерживать углепром еще как минимум 15 лет

Президент Жаир Болсонару подписал законопроект, который сохранит субсидии угольного комплекса в штате Санта-Катарина. Вплоть до 2040 государство будет закупать электроэнергию на комплексе по ценам выше рыночных.

Зная взгляды Болсонару, решение было вполне ожидаемым. Но критику никто не отменял. Эксперты подсчитали, что закупать энергию от ВИЭ вышло бы примерно на 30% дешевле. Другой момент: субсидии поддержат только один штат в южной части Бразилии – федеральный центр от программ ничего особо не получит.

С августа прошлого года в Бразилии действует программа устойчивой поддержки угля. Инвестиции пойдут на модернизацию угольных ТЭС и сокращение выбросов. В теории, углепром страны будет жить вплоть до 2050 года.

Источник: ссылка.