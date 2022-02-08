Рубрика "Прогнозы и рейтинги". Выпуск №20

"Когда ты видишь результаты труда — это и есть мотивация"
8 февраля 2022, 10:36
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, ПРОГНОЗЫ И РЕЙТИНГИ
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: РНК СИГРЭ
Представляем Вашему вниманию очередной выпуск рубрики «Прогнозы и рейтинги». В ней приводятся сводные статистические данные по актуальным для отрасли вопросам, а также аналитические отчеты и прогнозы.
Данная рубрика является открытой. Если у Вас есть интересные материалы – направляйте нам на адрес cigre@cigre.ru cо ссылкой на источник.
Все выпуски рубрики «Прогнозы и рейтинги» доступны по ссылке.
Россия может войти в пятерку крупнейших производителей меди в мире, пишет Financial Times.
К 2030 году объем производства меди в стране может вырасти вдвое, до уровня свыше 2 млн тонн. Благодаря этому Россия станет четвертым по величине производителем в мире, обогнав США и Китай. Наиболее перспективными проектами издание называет Удоканское («Удоканская медь») и Баимское (Kaz Minerals) месторождения.
Ранее о возрастающей роли меди в глобальной экономике говорил основной акционер «Удоканской меди» Алишер Усманов. Миллиардер предрек этому металлу судьбу «нового золота» в связи с его решающим значением для технологий возобновляемой энергетики. Строящийся с нуля по ESG-гайдлайнам комбинат планирует к 2026 году производить до 400 тысяч тонн меди ежегодно.
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Эксперты Форсайта: более пятидесяти российских и более десяти международных экспертов в области долгосрочного прогнозирования и стратегирования.
Форсайт столетия проходил 21–27 июля 2021 г. в Великом Новгороде на площадке образовательного интенсива «Архипелаг 2121».
Предварительная подготовка Форсайта проводилась в рамках «Школы стратегий будущего» с 28 июня по 7 июля 2021 г. Организаторы: Агентство стратегических инициатив, Платформа НТИ, Университет 20.35
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Электроэнергетика восстановила свои позиции, которые несколько пошатнулись годом ранее из-за пандемии (-0,5% г-к-г). МЭА посчитало, что спрос на электроэнергию в мире в 2021 г подскочил на 6,2%. Рекордное увеличение годового потребления в абсолютном выражении (> чем на 1500 ТВтч) стало возможным благодаря росту ключевых экономик в условиях «новой нормальности», а также погодным условиям (более холодная зима и теплое лето). В Европе и Америке энергопотребление вернулось к допандемийному уровню (+4,4% и +3,8%), а в Азии выше (+8,1%).
Парадоксом стало то, что несмотря на климатическую повестку угольная генерация в 2021 г достигла исторического максимума, увеличившись на 8,6% к 2020 г. (52% всего прироста спроса), в то время как газовая генерация, сдерживаемая высокими ценами, выросла на 2,1%, а из ВИЭ – на 6,2%.
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В сценарии "1,5 °C" годовой мировой ВВП достигнет $165 триллионов в 2050 году. Совокупные потери в размере 75 триллионов долларов США за период с 2022 по 2050 год, хотя и существенны, составляют всего 2,1% от общего объема производства за этот период,
При этом некоторые страны почувствуют последствия больше, чем другие, поскольку менее развитые страны и страны с низким уровнем доходов, вероятно, будут нести непропорционально высокое бремя в переходный период.
Отмечается, что в лучшем положении находятся более богатые страны с развитыми рынками капитала и высокой склонностью к инвестированию в новые технологии или существующим присутствием в зарождающихся переходных секторах.
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Выводы немецкого института полностью совпадают с выводами, которые уже пару лет озвучивает «Газпром» - «не нужно этого делать». Ниже изложены причины, подтверждающие этот вывод.
Добавление в газовые сети 20% водорода — такой процент, который считается технически допустимым для безопасной работы газовых котлов, лоббируют «заинтересованные стороны» — даст снижение выбросов всего на 6-7%, но увеличит расходы предприятий и домохозяйств на гораздо большую величину.
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Для этого, среди прочего, КНР собирается строго ограничивать рост потребления угля в течение 14-й пятилетки (2021-2025) и постепенно сокращать его в период 15-й пятилетки (2026-2030).
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Зная взгляды Болсонару, решение было вполне ожидаемым. Но критику никто не отменял. Эксперты подсчитали, что закупать энергию от ВИЭ вышло бы примерно на 30% дешевле. Другой момент: субсидии поддержат только один штат в южной части Бразилии – федеральный центр от программ ничего особо не получит.
С августа прошлого года в Бразилии действует программа устойчивой поддержки угля. Инвестиции пойдут на модернизацию угольных ТЭС и сокращение выбросов. В теории, углепром страны будет жить вплоть до 2050 года.
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