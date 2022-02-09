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ДРСК построит две новые подстанции в Надеждинском районе Приморья

ДРСК построит две новые подстанции в Надеждинском районе Приморья

9 февраля 2022, 09:33
Рубрика: Модернизация
Метки: ДРСК, РУСГИДРО, МИРЭК, ДФО
Отрасль: Электроэнергетика Строительство 
Источник: ПАО "РусГидро"

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Энергетики Приморских электрических сетей (филиала АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», входит в Группу РусГидро) приступили к реализации проекта по строительству двух новых подстанций «Вираж» и «Дачная» в Надеждинском районе Приморья. Новые энергообъекты будут построены в рамках реализации программы «Модернизации и реконструкции электросетевого комплекса Приморского края» (МиРЭК).

В настоящий момент проводятся конкурсные процедуры по выбору подрядных организаций для выполнения строительно-монтажных работ и поставке оборудования, идёт процесс согласования и отвода земельных участков, на которых будут построены энергообъекты.

Новые подстанции станут дополнительными центрами питания по электроснабжению п. Соловей-Ключ и прилегающих территорий. Это позволит разгрузить существующую подстанцию 35/6 кВ «Соловей ключ», присоединить новых потребителей и повысить надежность электроснабжения существующих. На энергообъектах будет установлено по одному силовому трансформатору мощностью 4000 кВА. Также к подстанциям будут построены линии электропередачи 6 кВ. Полностью завершить эти работы планируется до конца текущего года. На строительство дополнительных подстанций выделено более 65 млн рублей.

Энергетики ДРСК уделяют особое внимание Надеждинскому району Приморского края. Это связано с значительным увеличением потребления электроэнергии и мощностей в этом районе, особенно, в зимний период. Такая тенденция обусловлена массовой жилой застройкой частного сектора в этом районе.

Напомним, что решение вопросов с качеством электроснабжения в Надеждинском районе требует комплексного подхода и действий не только со стороны энергетиков, но и со стороны потребителей. Новые энергообъекты способны обеспечить бесперебойным электроснабжением жителей п. Соловей-Ключ при условии соблюдения договорных обязательств по потреблению мощности в соответствие с заявленной в договоре.

Кроме этого, в текущем году в Надеждинском районе в рамках программы МиРЭК планируется провести масштабную реконструкцию линий 6/10/0,4 кВ в п. Кипарисово, Ключевое, п. Соловей-Ключ, п. Новый, п. Раздольное, с. Вольно-Надеждинское, с. Прохладное, п. Шмидтовка, п. Тимофеевка, общей протяженностью более 75 километров, а также заменить 36 КТП в этих населённых пунктах.

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Источник: ПАО "РусГидро"

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