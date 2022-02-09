 
Модернизация

ГУП РК "Крымэнерго" отремонтировало системообразующую магистральную линию электропередачи

ГУП РК Крымэнерго отремонтировало системообразующую магистральную линию электропередачи

9 февраля 2022, 17:20
Рубрика: Модернизация
Метки: КРЫМЭНЕРГО, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: КРЫМЭНЕРГО

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В начале февраля работники энергопредприятия произвели капитальный ремонт и техническое обслуживание магистральной кабельно-воздушной линии 330 кВ «Балаклавская ТЭС – Симферопольская».

В ходе работ специалисты ГУП РК «Крымэнерго» выполнили замену поврежденных изоляторов магистральной линии, отремонтировали железобетонные опоры и фундаменты металлических опор.

Принятые меры помогут снизить риски возникновения технологических нарушений в энергосетях и повысить стабильность и качество энергоснабжения Республики Крым и г. Севастополя.

 

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэнерго» - гарантирующий поставщик, крупнейшая энергетическая компания Крыма, которая обеспечивает стабильное функционирование энергосистемы полуострова. ГУП РК «Крымэнерго» выполняет функции по передаче и поставке электрической энергии.

Территория обслуживания ГУП РК «Крымэнерго» - Республика Крым. На балансе предприятия - электрические сети 220-330 кВ, 35-110 кВ, 0,4-6-10 кВ общей протяженностью 33,2 тыс. км и другие энергообъекты, включая 9824 подстанции. Предприятие обеспечивает электроэнергией около 890 тысяч бытовых абонентов и около 27 тысяч юридических лиц.

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Источник: КРЫМЭНЕРГО

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