Сегодня в Екатеринбурге состоялась встреча генерального директора компании «Россети Урал» Владимира Болотина, директора по цифровой трансформации Андрея Шульгина с министром промышленности и науки Свердловской области Сергеем Пересторониным.

Владимир Болотин коротко обозначил стратегические цели компании «Россети Урал» по повышению эффективности деятельности в условиях новых трендов и вызовов бизнес-среды с использованием сквозных цифровых технологий. Единая концепция внедрения новых технологий Группа компаний «Россети» предполагает полное преобразование энергетической инфраструктуры через переход на автоматизированные комплексы.

Глава компании «Россети Урал» отметил, что реализация всех этих процессов предполагает тесное сотрудничество с органами исполнительной власти в субъектах.

Директор по цифровой трансформации «Россети Урал» Андрей Шульгин на встрече представил основные точки для взаимодействия и рассказал об успешно реализованных проектах на территории Уральского региона.

В частности, «Россети Урал» совместно с резидентом Технопарка высоких технологий Свердловской области запустили проект «Спутниковый программно-аппаратный комплекс для мониторинга ЛЭП». На линии 110/35 кВ в Свердловской области установлены специальные датчики, которые проводят мониторинг состояния сети и при любом коротком замыкании подают сигнал через спутниковую сеть на диспетчерский пункт компании — в какой именно точке ЛЭП произошел инцидент.

Для оперативной диагностики электросетей Свердловской области вместе с компанией «АЙ-ТОР» в рамках совместного проекта «Неинвазивный ПКУ для воздушных ЛЭП» создали первый цифровой мобильный пункт коммерческого учета электроэнергии на линии 6-10 кВ, который можно установить мобильно на любом участке сети без каких-либо серьезных электромонтажных работ и отключения потребителя, оценить энергопотери и дистанционно передать весь массив данных.

Еще один успешный пример – на подстанции 110 кВ «КАЗ» в Свердловской области установлены литий-ионные батареи системы кооперативного тока, что принесло заметный экономический эффект - снизило частоту перебоев выдачи электроэнергии в сеть и увеличило срок службы накопителей. Поскольку обычные щелочные аккумуляторные батареи в режиме постоянной выдачи тока без подзарядки могут работать максимум 5 лет, то литий-ионные могут проработать 30–40 лет.

Андрей Шульгин также отметил наиболее перспективные технологии, в которых заинтересованы энергетики: MicroGrid (интегрированное управление генерацией в режиме реального времени), «умные» датчики, интеллектуальный учет электроэнергии, интеллектуальные алгоритмы управления распределением электроэнергии, интеграция возобновляемых источников энергии, использование автономных роботов, применяющих искусственный интеллект, использование тепловизионных камер, установленных на роботах и БПЛА.

«Мы уже сегодня активно сотрудничаем с резидентами Технопарка высоких технологий Свердловской области и заинтересованы в наращивание такого сотрудничества. У нас уже есть отработанная технология пилотировании проектов различных промышленных предприятий на территории присутствия «Россети Урал» для дальнейшего совместного внедрения данных решений в электросетевом комплексе страны. Эта встреча для нас старт для новых проектов и совместных продуктов», - добавил генеральный директор «Россети Урал» Владимир Болотин.

Министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин в свою очередь отметил, что предприятия региона готовы поставлять весь перечень электроэнергетической продукции для нужд Россети Урал.