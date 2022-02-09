На Камской ГЭС стартовала ремонтная кампания 2022 года

На Камской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») выведен в капитальный ремонт гидроагрегат №17. Он станет первым из четырех гидроагрегатов, которые пройдут капитальные ремонты в 2022 году в рамках Программы повышения надежности энергетического оборудования, зданий и сооружений.

Согласно Правилам организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей, капитальный ремонт гидроагрегата предполагает выполнение типового объема работ для восстановления исправности и полного восстановления ресурса с заменой и восстановлением его базовых частей. Ремонту подлежат ключевые части гидроагрегата - турбина, генератор и вспомогательное оборудование. Все работы будут завершены в апреле 2022 года.

Работники Камской ГЭС и подрядных организаций проведут ревизию и необходимый ремонт всех основных узлов гидротурбины: проточной части, рабочего колеса, подпятника, маслоприемника, а также направляющего аппарата. Работы с этим узлом будут иметь свою особенность: сервомотор направляющего аппарата будет демонтирован, это необходимо для проведения ремонта крышки его корпуса.

В капитальный ремонт генератора включены работы по ревизии полюсов и остова ротора, обмотки статора и щеточно-контактного аппарата.

Параллельно с капитальным ремонтом гидроагрегата в рамках Программы комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов (ПКМ) специалисты выполнят реконструкцию закладных частей трубопроводов системы осушения 17 гидроагрегата.

Также в рамках ПКМ, специалисты службы релейной защиты, автоматики и метрологии завершают внедрение системы индивидуального измерения уровней бьефов. На гидроагрегате №17 будут установлены новые датчики давления, максимально точно определяющие уровень воды перед гидроагрегатом и после. Эти данные позволят гидроагрегату работать на оптимальной нагрузочной характеристике с повышенной выработкой мощности и с меньшими вибрациями. После установки датчиков еще на двух гидроагрегатах Программа повышения надежности систем и средств диспетчерского технологического управления, противоаварийной автоматики, связи, контроля и учета филиала будет выполнена в полном объеме. Завершение работ планируется в IV квартале 2022 года.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность — ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

С начала реализации программы на ГЭС заменены и реконструированы 128 гидротурбин, 111 генераторов, 80 силовых трансформаторов, более 10 000 единиц вспомогательного оборудования (в том числе оборудования гидротехнических сооружений и вторичной коммутации). В результате замены оборудования на более эффективное мощность модернизируемых ГЭС РусГидро возросла на 465 МВт.