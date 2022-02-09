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На Саратовской ГЭС обновлено две трети генерирующего оборудования

На Саратовской ГЭС обновлено две трети генерирующего оборудования

9 февраля 2022, 14:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РУСГИДРО, ПКМ, САРАТОВСКАЯ ГЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ПАО "РусГидро"

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На Саратовской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») по итогам реализации программы комплексной модернизации в 2021 году в срок и в полном объеме выполнены все плановые работы по техническим и инновационным проектам.

После замены гидротурбин были введены в эксплуатацию два модернизированных гидроагрегата - № 3 и № 7. Новые турбины обладают улучшенными техническими характеристиками и отвечают современным требованиям экологической безопасности.

Масштабный инвестиционный проект по замене гидротурбин предусматривает к 2026 году модернизировать 22 вертикальных гидроагрегата, что позволит увеличить установленную мощность Саратовской ГЭС до 1505 МВт. В настоящее время обновлено две трети генерирующего оборудования. Еще на трех гидроагрегатах (№12, 17, 20) ведутся монтажные работы. В результате модернизации установленная мощность станции уже увеличилась на 67 МВт (с 1360 до 1427 МВт).

Осенью 2021 года на Саратовской ГЭС был завершен четырехлетний инвестиционный проект по реконструкции систем шин и поддерживающих опор открытых распределительных устройств (ОРУ-500/220/35 кВ). При его реализации были выполнены серьезные организационные мероприятия. На время проведения отдельных этапов работ требовалась полная остановка гидроагрегатов станции. При замене воздушного перехода временно было перекрыто автодорожное и железнодорожное движение через плотину ГЭС. Реализация проекта существенно снижает вероятность технических сбоев и позволяет обеспечить бесперебойную выработку и передачу электроэнергии Саратовской ГЭС.

Также в 2021 году был завершен долгосрочный проект модернизации противоаварийной автоматики. Взамен устаревших элементов системы установлен современный комплекс оборудования с использованием микропроцессорной техники. Проведенные работы позволили повысить уровень надежности и устойчивости всей Саратовской энергосистемы: в случае нарушения нормальной работы противоаварийная автоматика ГЭС способна ограничить или прекратить дальнейшее развитие аварийных режимов в энергосистеме.

В июне на Саратовской ГЭС была принята в постоянную промышленную эксплуатацию обновленная локальная система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Поддержание в работоспособном состоянии этой системы относится к ключевым мероприятиям по линии ГО и ЧС. Теперь службы МЧС смогут воспользоваться для предупреждения граждан системой оповещения ГЭС в случае чрезвычайной ситуации.

В конце ноября произошло еще одно важное событие: Ростехнадзор утвердил декларацию безопасности гидротехнических сооружений Саратовской ГЭС. Это основной документ, определяющий уровень безопасности гидротехнических сооружений. Декларация разработана с участием специалистов Всероссийского научно-исследовательского института гидротехники имени Б.Е. Веденеева. В результате тщательного обследования эксперты оценили уровень безопасности гидротехнических сооружений как «нормальный». Ростехнадзор установил максимально возможный срок действия декларации безопасности – 5 лет.

Подробнее о реализации технически сложных и инновационных проектов в 2021 году на Саратовской ГЭС - в видеоролике по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=yYbMl91LKbA&list=PLG_l8IOUUOoLPtJfBRHuQyFHd2__coyG1&index=5&t=13s.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность — ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

С начала реализации программы на ГЭС заменены и реконструированы 128 гидротурбин, 111 генераторов, 80 силовых трансформаторов, более 10 000 единиц вспомогательного оборудования (в том числе оборудования гидротехнических сооружений и вторичной коммутации). В результате замены оборудования на более эффективное мощность модернизируемых ГЭС РусГидро возросла на 465 МВт.

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Источник: ПАО "РусГидро"

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