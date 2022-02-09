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На трассе М-10 в Ленобласти начата реконструкция моста через Ижору

На трассе М-10 в Ленобласти начата реконструкция моста через Ижору

9 февраля 2022, 14:14
Рубрика: Контракты
Метки: РОСАВТОДОР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: Росавтодор

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Работы ведутся в рамках строительства транспортной развязки с направленными съездами на 672-м км в деревне Ям-Ижора Тосненского района.

К работам на мосту через реку Ижора подрядная организация приступила 7 февраля. На период его реконструкции две из четырех полос на участке дороги перекрыты, движение транспорта организовано по одной полосе в каждом направлении. Специалистам предстоит выполнить ремонт сопряжения искусственного сооружения с дорогой, ремонт опор и системы водоотведения, заменить балки пролетного строения, опорные части, устроить дорожную одежду, новую гидроизоляцию, смонтировать барьерное ограждение, сделать водоотвод.

Помимо этого, проект реконструкции участка трассы М-10 предполагает строительство надземного пешеходного перехода, развязки с путепроводом и строительство разворотной петли с путепроводом над проезжей частью федеральной дороги, а также реконструкцию перекрестка с улицами Павловская и Пушкинская. На сегодняшний день в высокой степени готовности находятся два путепровода, переходно-скоростные полосы и съезд в направлении поселка Войскорово.

Реконструкция участка дороги М-10 в Ям-Ижоре – долгожданное событие для многих автомобилистов. Именно здесь к федеральной трассе в одном уровне примыкает четыре региональных дороги. Из-за необходимости выполнения левых поворотов на таких пересечениях и примыканиях возникают очаги концентрации ДТП и многокилометровые пробки. Строительство развязки с направленными съездами позволит перераспределить потоки транспорта, убрать левые повороты при пересечениях с региональными дорогами, а значит и повысить уровень безопасности на участке.

Объект включен в федеральный проект «Развитие федеральной магистральной сети» национального проекта «Безопасные качественные дороги». Окончание реконструкции намечено на сентябрь 2023 года.

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Источник: Росавтодор

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