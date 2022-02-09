Первое крупное промышленное производство российских фандоматов начнется в 2022 году на предприятии корпорации "Риф", выпускающей продукцию оборонной отрасли. Об этом сообщила в среду пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО), который занимался подбором российских производителей.

"В прошлом году РЭО запустил пилотный проект по установке 10 тыс. фандоматов российского производства в регионах в рамках реализации целей нацпроекта "Экология". Публично-правовая компания взаимодействует с российскими производителями, ищет среди них тех, кто займется созданием фандоматов, заказывает независимый аудит. Что касается холдинга "РИФ", то он считается активным сторонником бережного отношения к природе, который участвует в различных экологических программах. В рамках стратегии увеличения доли гражданской продукции это крупное высокотехнологичное предприятие создало прототип фандоматов. Планируется, что первые образцы фандоматов будут поставлены на рынок в конце 2022 года", - отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, слова которого приводятся в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, это первое крупное российское промышленное производство фандоматов, которое следует политике импортозамещения - каждый винтик сделан в России. Раньше в России были только "штучные сборки", при этом фандоматы просто собирали из китайских деталей.

По информации генерального директора корпорации НПО "Риф" Александра Иванова, в одном из конструкторских отделов предприятия разработано несколько прототипов полуавтоматов для сбора пластиковой упаковки, стеклянных бутылок и алюминиевых банок. Компания стала одним из четырех российских производителей, отобранных РЭО для пилотного проекта по установке фандоматов в регионах. Второй этап технологического аудита для российских производителей, предположительно, пройдет весной-летом 2022 года.

"На сегодняшний день мы оцениваем потенциал рынка фандоматов на территории Российской Федерации более чем в 200 тысяч единиц. Чтобы обеспечить такой объем качественными машинами российского производства произведен технологический аудит, по итогам которого отобраны четыре основных производителя. Интерес военных и других предприятий к производству и установке фандоматов отражает общую заинтересованность рынка в продвижении повестки устойчивого развития, возврата полезных фракций в хозяйственный оборот, рациональному производству и потреблению. И не только в качестве реализации имиджевой политики, но и как перспективного направления бизнеса", - добавил советник генерального директора РЭО Михаил Панченко.

О реформе

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. К 2030 году планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут направляться на захоронение.