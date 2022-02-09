 
Инвестиции (проекты)

В Смольном назвали эффективными, но дорогими греющие кабели, спасающие от сосулек

В Смольном назвали эффективными, но дорогими греющие кабели, спасающие от сосулек

9 февраля 2022, 16:44
Рубрика: Инвестиции
Метки: НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ, СОСУЛИ
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: KP.RU

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
266

В Смольном ответили на вопросы горожан, спрашивавших про новые методы борьбы с сосульками. В частности, люди интересовались, что происходит с проектом греющих кабелей, которые планировалось прокладывать на водостоках домов. Оказалось, что идея не забыта. Но не все так просто.

- Системы нагревающих кабелей эффективны, но дороги. Речь не только о стоимости их установки, но и о стоимости содержания, ремонта, расходов электричества. В первую очередь такие системы устанавливают на тех кровлях, которые сложно очистить, - заявил на пресс-конференции начальник Технического управления Жилищного комитета Санкт-Петербурга Андрей Джалалов.

Из-за дороговизны за три года в городе установлено лишь 180 таких систем. Хотя они рекомендованы к использованию. Но одобрить это должны собственники дома, так как расходы по содержанию лягут на них.

А вот идея вкопать водосточные трубы в землю, чтобы вода лилась не на тротуары, а прямо в канализацию, отклика у специалистов не нашла. Сейчас городская система водоотведения не рассчитана на резкое увеличение потока.

Фото: Пыхалова Юлия (архив)

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: KP.RU

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
В Иркутске отремонтируют контактную сеть троллейбусов 09.02.2022
В Иркутске отремонтируют контактную сеть троллейбусов
В Приморском крае реконструируют жд станцию Петровка 09.02.2022
В Приморском крае реконструируют жд станцию Петровка
Первое промышленное производство фандоматов в России начнется в 2022 году 09.02.2022
Первое промышленное производство фандоматов в России начнется в 2022 году
Проект 09.02.2022
Проект "Ростсельмаша" по строительству тракторного завода может войти в реестр РИП
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно