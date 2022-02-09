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9 февраля 2022, 17:10
Рубрика: Встречи
Метки: ГАЗИФИКАЦИЯ, АЛЕКСАНДР НОВАК
Отрасль: Нефтегазовая промышленность
Источник: government.ru
С руководством региона обсуждались меры по повышению доли экологически чистой генерации.
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак провёл совещание по газификации региона с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. В мероприятии приняли участие представители Минэнерго России и компаний ТЭК. Газификация Мурманской области прорабатывается в рамках исполнения поручения Президента Владимира Путина о поэтапном завершении газификации регионов Российской Федерации к 2030 году.
На совещании обсуждались экономически обоснованные варианты поставок газа в регион, в частности предприятиям ЖКХ и промышленности.
«Ключевой задачей остаётся улучшение экологической ситуации в регионе, чему будет способствовать повышение доли чистой генерации. Сегодня энергоснабжение региона происходит в основном за счёт мазута и угля, это накладывает отпечаток на экологию. Сейчас рассматривается несколько вариантов, в том числе строительство газопровода, возможно, регазификационного терминала с поставкой СПГ», – сообщил на совещании Александр Новак.
Поставки природного газа дадут Мурманской области возможность не только существенно улучшить экологическую ситуацию, но и нарастить промышленное производство, углубить переработку добываемого сырья, отметил глава региона.
«Газификация Мурманской области через строительство магистрального газопровода позволит также газифицировать северные районы Карелии. Суммарный ежегодный объём потребления газа составит 8,6 млрд кубометров. В общей сложности на территории Мурманской области мы видим запрос выше 6 млрд кубов газа – 1,6 млрд куб. м газа необходимо на перевод текущей генерации тепла на газ, и ещё 4,5 млрд кубометров для промышленности», – подчеркнул Андрей Чибис.
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