С руководством региона обсуждались меры по повышению доли экологически чистой генерации.

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак провёл совещание по газификации региона с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. В мероприятии приняли участие представители Минэнерго России и компаний ТЭК. Газификация Мурманской области прорабатывается в рамках исполнения поручения Президента Владимира Путина о поэтапном завершении газификации регионов Российской Федерации к 2030 году.

На совещании обсуждались экономически обоснованные варианты поставок газа в регион, в частности предприятиям ЖКХ и промышленности.

«Ключевой задачей остаётся улучшение экологической ситуации в регионе, чему будет способствовать повышение доли чистой генерации. Сегодня энергоснабжение региона происходит в основном за счёт мазута и угля, это накладывает отпечаток на экологию. Сейчас рассматривается несколько вариантов, в том числе строительство газопровода, возможно, регазификационного терминала с поставкой СПГ», – сообщил на совещании Александр Новак.

Поставки природного газа дадут Мурманской области возможность не только существенно улучшить экологическую ситуацию, но и нарастить промышленное производство, углубить переработку добываемого сырья, отметил глава региона.