«Россети Северный Кавказ» предупреждают потенциальных участников торгов на электронных торговых площадках об участившихся случаях мошенничества. В частности, сотрудники Департамента безопасности и противодействия коррупции выявили факт рассылки извещений от имени компании на участие в несуществующей торгово-закупочной процедуре на проведение ремонтно-строительных работ в филиале «Карачаево-Черкесскэнерго».

В данном случае текст извещения был составлен со множеством ошибок, в том числе в названиях компании и ее филиала, был указан адрес электронной почты, не принадлежащий компании.



Обычно в таких случаях мошенники ставят максимально возможное обеспечение заявки (до 30%), которое надо оплатить не на спецсчет оператора электронной торговой площадки, а непосредственно заказчику. Когда же подходит время подвести итоги торгов, лже-заказчик пропадает, и вернуть сумму обеспечения заявки невозможно.



В связи с этим «Россети Северный Кавказ» призывают всех потенциальных участников торгово-закупочных процедур перед подачей заявки внимательно проверять заказчика. В первую очередь, обращать внимание на его контакты – телефон и адрес электронной почты. Обычно у всех крупных компаний есть свой корпоративный домен и именно он используется в деловой переписке. Также нужно уточнять информацию о сотруднике, чьи контактные данные заявлены в документах. Необходимо также сверить список запрашиваемых документов со списком, размещенным на площадках, где проводятся закупки, и на официальном сайте заказчика.



Специалисты компании обращают внимание, что вся торгово-закупочная документация «Россети Северный Кавказ» размещается только на площадках корпоративных и федеральных операторов электронных торгов:



АО «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП» или «Росэлторг»)



При этом копии размещаются в разделе «Закупки» на официальном сайте ПАО «Россети Северный Кавказ» www.rossetisk.ru и на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу в сети Интернет: http://zakupki.gov.ru