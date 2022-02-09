«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») заменила четыре опоры на линии электропередачи 330 кВ «Ленинградская АЭС – Гатчинская», обеспечивающей выдачу мощности с Ленинградской атомной электростанции.

Для замены использовались железобетонные секционированные опоры российского производства. Они обладают высокой механической прочностью, повышенной устойчивостью к ветровым и гололедным нагрузкам. Элементы опор защищены от коррозии методом горячего цинкования. Также их безусловным преимуществом перед традиционными решетчатыми опорами является долговечность (до 50 лет службы), удобство транспортировки к месту монтажа, сокращенное время установки, вандалостойкость и эстетичность.

Протяженность линии электропередачи 330 кВ «Ленинградская АЭС - Гатчинская» составляет 94,6 км. От ее бесперебойной работы зависит надежность электроснабжения Гатчинского, Тосненского, Ломоносовского, Волосовского районов Ленинградской области с население более 480 тыс. человек.