 
Модернизация

"Россети ФСК ЕЭС" установила на линии электропередачи 330 кВ "Ленинградская АЭС – Гатчинская" опоры нового поколения

Россети ФСК ЕЭС установила на линии электропередачи 330 кВ Ленинградская АЭС – Гатчинская опоры нового поколения

9 февраля 2022, 09:11
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети ФСК ЕЭС

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
68

«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») заменила четыре опоры на линии электропередачи 330 кВ «Ленинградская АЭС – Гатчинская», обеспечивающей выдачу мощности с Ленинградской атомной электростанции.

Для замены использовались железобетонные секционированные опоры российского производства. Они обладают высокой механической прочностью, повышенной устойчивостью к ветровым и гололедным нагрузкам. Элементы опор защищены от коррозии методом горячего цинкования. Также их безусловным преимуществом перед традиционными решетчатыми опорами является долговечность (до 50 лет службы), удобство транспортировки к месту монтажа, сокращенное время установки, вандалостойкость и эстетичность.

Протяженность линии электропередачи 330 кВ «Ленинградская АЭС - Гатчинская» составляет 94,6 км. От ее бесперебойной работы зависит надежность электроснабжения Гатчинского, Тосненского, Ломоносовского, Волосовского районов Ленинградской области с население более 480 тыс. человек.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Россети ФСК ЕЭС

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
ДРСК построит две новые подстанции в Надеждинском районе Приморья 09.02.2022
ДРСК построит две новые подстанции в Надеждинском районе Приморья
Более 902 млн рублей направят 08.02.2022
Более 902 млн рублей направят "Россети Северный Кавказ" на плановый ремонт энергообъектов на Ставроп...
08.02.2022
"Россети ФСК ЕЭС" модернизирует ЛЭП, выдающие мощность Хуадянь-Тенинской ТЭЦ
08.02.2022
"Россети Московский регион" обеспечили мощностью развивающийся жилой район "Южная Битца" на юге Моск...
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно