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Высоковольтное импортозамещение, интервью с ККЗ и почему мир не перейдет на "чистую энергию"?
9 февраля 2022, 09:11
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: Россети ФСК ЕЭС
«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») заменила четыре опоры на линии электропередачи 330 кВ «Ленинградская АЭС – Гатчинская», обеспечивающей выдачу мощности с Ленинградской атомной электростанции.
Для замены использовались железобетонные секционированные опоры российского производства. Они обладают высокой механической прочностью, повышенной устойчивостью к ветровым и гололедным нагрузкам. Элементы опор защищены от коррозии методом горячего цинкования. Также их безусловным преимуществом перед традиционными решетчатыми опорами является долговечность (до 50 лет службы), удобство транспортировки к месту монтажа, сокращенное время установки, вандалостойкость и эстетичность.
Протяженность линии электропередачи 330 кВ «Ленинградская АЭС - Гатчинская» составляет 94,6 км. От ее бесперебойной работы зависит надежность электроснабжения Гатчинского, Тосненского, Ломоносовского, Волосовского районов Ленинградской области с население более 480 тыс. человек.
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